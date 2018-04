Laichinger sind auf der Matte erfolgreich

Auch dieses Wochenende waren die Kämpfer der Laichinger Judo- und Karateabteilung wieder auf unterschiedlichen Wettkämpfen vertreten. So unterstützten die beiden Judotrainer, Fabian Daiber und Lisa Leonhardt, die beiden Ulmer Mannschaften am ersten Kampftag der Württembergliga in Heubach. Fabian Daiber konnte durch eine Kontertechnik und einen Fußfeger gleich zwei Punkte für die Männermannschaft erkämpfen.

Lisa Leonhardt kämpft

Noch besser lief es für die Frauen: Lisa Leonhardt schaffte es laut Mitteilung, alle ihre Begegnungen vorzeitig mit Ippon zu gewinnen und steht damit zusammen mit der Frauenmannschaft des VfL Ulm auf dem ersten Tabellenplatz. Der zweite und entscheidende Kampftag findet nächste Woche in Ulm statt.

Die U12 startete am Sonntag noch bei den Süd-Württembergischen Meisterschaften in Biberach, dort ging es um die Qualifikation zu den Württembergischen Meisterschaften in drei Wochen in Heilbronn. Zoe Sailer startete als einziges Mädchen der Judo- und Karateabteilung Laichingen in der Klasse unter 33Kilogramm. Nach einer knappen Niederlage im Halbfinale schaffte sie es am Ende des Tages noch auf einen dritten Platz. Auch Simon Titos schaffte laut Mitteilung den Sprung auf das Podest und belegte in der Klasse unter 28 Kilogramm ebenfalls einen dritten Platz.

Etwas weniger Glück hatte Jakob Kölle. Er startete in einer der stärksten Klassen unter 34 Kilogramm und verpasste das Podest denkbar knapp, kann laut Verein mit seinem fünften Platz aber dennoch zufrieden sein. Auch einen fünften Platz erkämpfte sich Mika Maute in der Klasse über 50 Kilogramm, womit sich alle vier Laichinger Judokas weiterqualifizierten.