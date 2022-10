Laichinger Seniorenwanderung am 19. Oktober zur Bassgeige

Die Bassgeige bei Erkenbrechtsweiler ist Ziel der nächsten Seniorenwanderung der Laichinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins am Mittwoch, 19. Oktober. Vom Wanderparkplatz am Heidegraben wird Richtung Burgwald gewandert. Auf der gesamten Strecke haben die Wanderer einen herrlichen Blick zum Hohenneuffen. Weiter geht es, vorbei an der Beurenerfels Hütte, zum Beurenerfels, mit herrlichem Blick ins Tal. Für die Teilnahme an der Wanderung ist eine Anmeldung bei Heinz Rauscher, Telefon 07333/5580, oder bei Walter Ruoß, Telefon 07333 / 33 25, unbedingt erforderlich bis Montag, 17. Oktober. Der Treffpunkt für die Busfahrt nach Erkenbrechtsweiler ist um 13.30 Uhr in der Gartenstraße. Zu der Fahrt sind auch Nichtmitglieder gern gesehene Gäste.