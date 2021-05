Laichinger Segelflieger starten in die Bundesliga

Nach langer Pause geht es für die Laichinger Segelflieger des Flugsportvereines Laichingen wieder um Punkte in der Segelflug-Bundesliga.

Durch den Aufstieg im vergangenen Jahr wird in dieser Saison mit 29 anderen Vereinen um den Meistertitel der obersten Liga gekämpft. Dabei zählen die drei schnellsten Flüge jedes Vereins. Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit.

Die Wettervorhersage für das Wochenende und damit für die Runde eins der Bundesliga war zunächst durchwachsen. Wie den „Fußgängern“ machen auch den Segelfliegern Schauer und damit einhergehende Abwinde keine Freude.

So starteten am Samstag die fünf Flieger Robert Oesterle, Kevin Schmidt, Robin Enderle, Bernd Nübling und Sebastian Klein, um einen Wertungsflug zu absolvieren.

Nübling fliegt am weitesten

Die schweren Wetterbedingungen führten dazu, dass Robert Oesterle bei Heroldstatt eine Außenlandung auf einem Acker machen musste. Kevin Schmidt und Robin Enderle flogen größere Strecken, mussten zum Zurückfliegen jedoch den Hilfsmotor starten, weshalb die Flüge für die Bundesligawertung ungültig waren.

Bernd Nübling und Sebastian Klein konnten die Mindestdistanz von 100 Kilometer zurücklegen. Damit waren zumindest erste Wertungsflüge gemeldet.

Dem Routinier Bernd Nübling gelang dabei eine Strecke von 138 Kilometern, mit der er den besten Flug der Laichinger am Samstag schaffte.

Am Sonntag machen sie viele Kilometer

Die Wettervorhersage für Sonntag war schlechter als die für den Samstag. Das Wetter am Sonntagmorgen entpuppte sich jedoch anders, als die Wetterfrösche es am Vortag beschrieben hatten. Die Optik der Wolken ließ in den Morgenstunden darauf schließen, dass doch geflogen werden konnte. Und so startete Sebastian Nübling im Hochleistungsstreckenflugzeug des Vereins „Ventus“, um einen weiteren Flug in der Wertung zu erzielen.

Zudem starteten Eberhard Laur und Robert Oesterle im eigenstartfähigen Doppelsitzer, coronakonform mit Mundschutz, zum Streckenflug. Das Wetter entwickelte sich besser als erwartet. Beide Flugzeuge konnten die Mindestdistanz deutlich überbieten. Das Team Oesterle-Laur legte in zweieinhalb Stunden 180 Kilometer zurück. Sebastian Nübling schaffte sogar 230 Kilometer.

Achter Platz für die Laichinger

Mit den drei erfolgreichsten Flügen belegt der FSV Laichingen den achten Platz der ersten Runde und konnte wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.

In Baden-Württemberg war nur das Team vom FSC Odenwald-Walldürn (Platz 4) weiter vorn platziert. Andere Vereine konnten nur einen oder gar keinen Wertungsflug einreichen – so auch der Partnerverein aus Blaubeuren, der mit nur einem gewerteten Flug immerhin den 17. Platz belegen konnte. Für die nächsten Wochen hofft der Flugsportverein auf mehr Sonne und damit bessere Wetterbedingungen für größere Streckensegelflüge, um weiter in der ersten Bundesliga mitmischen zu können.