Laichinger Segelflieger auch 2019 erstklassig

Am Wochenende ist die Bundesliga-Saison der Segelflieger zu Ende gegangen. Mit einem soliden 17. Platz unter den 30 Erstliga-Vereinen wird der FSV Laichingen auch im nächsten Jahr in der höchsten Liga der deutschen Segelflieger mitmischen. Die letzte Runde hatte am Sonntag gute Thermik mit einer maximalen Höhe von 2200 Metern über NN gebracht.

Bernd Weber flog mit seinem Ventus über die Alb in den Schwarzwald bis zum Schluchsee. Dort wendete er nach Norden, überquerte bei Bad Rappenau die A6 und flog weiter nordöstlich bis in den Bereich Hammelburg/Schweinfurt, von wo es nach Südosten bis Eichstätt im Altmühltal ging. Nach 764 Kilometern Flugstrecke und sieben Stunden Flugzeit landete er wieder in Laichingen.

Robert Oesterle flog mit seiner ASW 20 ebenfalls in den Schwarzwald, wendete am Titisee nach Norden und flog von Neckarsulm (sein Foto zeigt den Neckar bei Mosbach) über Schwäbisch Hall und Heidenheim wieder nach Hause. Er schaffte in viereinhalb Stunden eine Strecke von 431 Kilometern.

Marco Laur mit Copilot Frank Schmidt war im vereinseigenen doppelsitzigen Duo Discus unterwegs. Die beiden flogen zuerst über Riedlingen und das Durchbruchstal der Donau nach Villingen-Schwenningen. Die Nordseite der Alb entlang ging es über Albstadt wieder zurück nach Laichingen. Sie waren drei Stunden unterwegs und legten dabei 235 Kilometer zurück.

Das gute Flugwetter nutzte auch Flugschüler Danny Smialy. Er schaffte die für den Scheinerhalt geforderte 50 Kilometer-Strecke mit der LS4 leicht und locker. Am Ende standen für ihn 90 Kilometer in einer Flugzeit von zwei Stunden auf dem Zähler.