Laichinger Schulen bemängeln Ausstattung

Drei kreiseigene Schulen befinden sich in Laichingen: Die Wirtschaftsschule, die Berufsfachschule Metall auf dem Bleichberg und die Martinschule, ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Mit neun Kreistagskandidaten für die Wahl am 26. Mai hat die Laichinger CDU am Samstagvormittag die drei Schulen besichtigt und sich informiert.

Die Arbeit an PCs spielt eine immer größere Rolle. Leider sind die Internetleitungen auf dem Bleichberg alles andere als gut. Kerstin Specht von der Wirtschaftsschule

Die Laichinger Wirtschaftsschule ist eine Außenstelle der Kaufmännischen Schule Ehingen. Zwei Klassenräume, einen Nebenraum sowie einen EDV-Raum hat der Kreis als Träger am Laichinger Bleichberg angemietet. Die Räumlichkeiten wurden in den 60er Jahren erbaut. Und das sieht man stellenweise noch heute, so Kerstin Specht von der Wirtschaftsschule, die wie fast alle Kreistagskandidaten CDU-Mitglied ist. Fenster und Rollos seien veraltet, auch die Heizanlage müsste modernisiert werden, erklärte sie. Die Lehre an der Wirtschaftsschule habe sich in den vergangenen Jahren verändert: „Die Arbeit an PCs spielt eine immer größere Rolle. Leider sind die Internetleitungen auf dem Bleichberg alles andere als gut.“

Räumlich gesehen hat die Berufsfachschule Metall, ebenfalls am Bleichberg, bessere Bedingungen zur Verfügung: Ein frisch gestrichener Theorieraum mit modernem Heizsystem verbesserte das Raum-und Lernklima, erklärte der technische Lehrer Jörg Scheck. Scheck und seine Kollegen bilden in Laichingen Metall-Handwerker im ersten Lehrjahr aus – und brauchen dafür natürlich Werkzeug und Maschinen. Fräs- oder Schleifmaschinen sind aber teuer. Jochen Münz, Gesamtschulleiter der Gewerblichen Schule in Ehingen, zu der die Schule gehört, sprach von bis zu 50 000 Euro teuren Maschinen, die die Schule jüngst angeschafft habe. Und es brauche weitere Investitionen, denn die Technik entwickele sich schnell weiter. „Besonders bei der 3D-Drucktechnik müssen wir dabei bleiben“, sagte er den Kandidaten. Die hiesigen Metallbetriebe seien sehr auf die Laichinger Schule angewiesen. Die Schülerzahlen belaufen sich konstant auf zwölf bis 16 Schüler. „Besonders die kleinen Betriebe in der Gegend nutzen diese Möglichkeit der Ausbildung gerne“, berichtete Scheck.

Station zwei war die Martinschule. (Foto: chs)

Auch die Martinschule wird aus Sicht der CDU-Kreistagskandidaten benötigt. Inzwischen besuchen mehr als 60 Schüler die Schule, die sich auf Kinder fokussiert hat, die besondere pädagogische oder therapeutische Unterstützung benötigen. Im Einsatz sind vier Vollzeit- und zwei Teilzeit-Sonderpädagogen.

Wir benötigen unbedingt weitere Kapazitäten in Sachen Schulsozialarbeit. Der Bedarf ist enorm. Marion Serwe, Leiterin Martinschule

Dass an SBBZ-Schulen (Bildungs- und Beratungszentrum), wie die Martinschule eine ist, Lehrkräfte fehlen, dieses Problem ziehe sich flächendeckend durch ganz Deutschland. Deshalb betonte Schulleiterin Marion Serwe: „Bevor uns die Räumlichkeiten ausgehen, gehen uns die Lehrkräfte aus.“ Im Umkreis sei die Martinschule eine der wenigen SBBZ-Schulen – einige Kinder müssten schon jetzt eine lange Fahrt auf sich nehmen. Die Kandidaten waren sich einig: Die Martinschule zu erhalten sei alternativlos. Serwe hatte noch ein Anliegen an die Kreisräte und die Stadt: „Wir benötigen unbedingt weitere Kapazitäten in Sachen Schulsozialarbeit. Der Bedarf ist enorm.“ Die Stadt Laichingen stellt momentan drei Schulsozialarbeiter – für alle Schulen. Vier Stunden sind sie pro Woche an der Martinsschule – viel zu wenig, findet Serwe: „In Laichingen brauchen wir mindestens eine halbe zusätzliche Stelle.“

