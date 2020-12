Laichinger Schüler basteln für Senioren

Mit einem Zitat des berühmten Schriftstellers und Namensgebers Erich Kästner im Weihnachtsbrief von Rektorin Anne Dorothee Schmid an Schüler, Eltern, Lehrer und Personal der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Laichingen fing alles an: „Ich wünsche jedem von Euch die Gelegenheit zu Freundschaftsdiensten, um zu erfahren wie glücklich es macht, glücklich zu machen.“ Als im Oktober zahlreiche Bewohner im Seniorenzentrum Laichingen an Corona erkrankten und teilweise auch verstarben, machten sich Schüler und Eltern der in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule auch ihre Gedanken.

Schüler entwickeln Ideen und Projekte

Eine Mutter brachte dabei den Stein zu einem laut Mitteilung tollen Projekt ins Rollen. Die von Kästner beschriebenen Freundschaftsdienste sollten da eine Rolle spielen. Denn die Schüler unterschiedlicher Klassen entwickelten ganz schnell viele Vorschläge, Ideen und Projekte, die schon während der Umsetzung sowohl bei den kleinen, als auch großen Helfern ein Gänsehautgefühl entstehen ließen. Mit tatkräftiger Unterstützung und viel Engagement der Lehrkräfte und der Schulleitung gestalteten die Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse viele Überraschungen für die benachbarten Senioren.

Sterne, Fenster- und Baumschmuck sowie Grußkarten

So haben die Grundschüler Weihnachtsdekorationen in Form von Sternen, Fenster- und Baumschmuck, Engel, kleinen Grußkarten, Tannenbäume und vieles mehr gebastelt. Positive Gedanken und Bibelzitate schrieben die Mädchen der Klasse zehn unter Leitung von Maria Opat auf Kärtchen. Dazu bastelten sie Weihnachtsgestecke für die Tischdekoration. Große und kleine Sterne fertigten die Schüler der Jahrgangsstufe sechs an.

Die ersten Überraschungen konnten bereits im Dezember überreicht werden. Manches ist derzeit noch in Herstellung und wird noch lange nach Weihnachten Freude bereiten, betonten Katharina Pepela und Christiane Braun vom Elternbeirat.

Weiteres Projekt ist schon angedacht

Ein spannendes weiteres Projekt sei derzeit in den letzten Zügen und könne im Januar vorgestellt werden. Auch wenn noch nicht verraten werde, was sich die Schüler hierfür haben einfallen lassen, könne man sicher davon ausgehen, dass das genau den Geschmack der Bewohner treffen werde. Das Projekt sei durchaus auf eine länger anhaltende Verbindung angelegt.