Laichinger Schola: Gewaltige Gesänge zu bester Orgelmusik

Von Not, Tod, Vollendung, Wiederkunft und Auferstehung handelte die Musik, die am Sonntagabend in der katholischen Kirche Maria Regina in Laichingen zu hören und zu genießen war. Die Schola Gregoriana Laichingensis sang unter der Leitung von Roman Schmid aus Geislingen Gesänge passend zum „Todesmonat November“, aber mit Blick auf das „Himmlische Jersusaleum“, sprich die Auferstehung und das Leben nach dem Tod.

Aufgeführt wurden gregorianische Gesänge zum Ende des Kirchenjahres „mit Ausblick auf die Ewigkeit“ im Wechsel mit Orgelwerken von weniger bekannten Komponisten wie etwa Hans Buchner oder Jean Adam Guilain, aber auch das sechsstimmige „Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir“ aus Johann Sebastian Bachs „Clavierübung“ und eine Toccata von Max Reger.

Guter Konzertbesuch

Bei dem gut besuchten Konzertabend in der katholischen Kirche Maria Königin wirkte Konzertorganistin Silvia Schmid aus Geislingen auf der Linkorgel mit und wusste aus dem Kircheninstrument die gewaltigsten Töne herauszuholen.

Es war ein imposantes Konzert aus einem Wechsel aus gregorianischen Gesängen und Orgelmusik. Einleitend spielte Dekanatskirchenmusiker Roman Schmid Johann Sebastian Bachs Offertorium „Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir“ auf der Orgel, dann gehörte sie für den weiteren Verlauf des Konzerts ganz seiner Frau, der Kirchenmusikerin Silvia Schmid. Dieses Werk wurde gezielt für den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr geschrieben mit einer Übersetzung Luthers von 1524. Es wird jedoch aufgrund der Länge in den Messfeiern zur Gabenbereitung selten gesungen.

Orgel und Chor harmonieren

Orgel und Chor harmonierten in dem Offertorium bestens, die ganze Bandbreite der Musik Bachs kam in der sechsstimmig gesetzten Choralbearbeitung zum Tragen. Die Verwendung des Doppelpedals an der Orgel verlangte von Organist Schmid technische Souveränität und ein Gespür für polyphone Zusammenhänge der einzelnen Linien.

Beim für Apostel- und Heiligenfeste gedachten Kyrie „Cunctipotens genitor Deus“ sang die Schola auch eine Tropusvertonung aus den Anfängen der mehrstimmigen Musik im Wechsel mit den virtuosen „Fiori musicali“ von Girolamo Frescobaldi. In den „Fiori musicali“ vereinigt Frescobaldi zahlreiche Gattungen und Formen der italienischen Tastenmusik des 17. Jahrhunderts.

Diese Sammlung enthält 47 liturgische Werke für Orgel im Gottesdienst. Die Stücke der „Fiori musicali“ zählen zu den anspruchsvollsten des italienischen Komponisten und Organisten und forderten Orangistin und Sängerschar, die voll zu überzeugen wussten.

Hans Buchner mit Ostersequenz

Mit Hans Buchners Ostersequenz „Victimae paschali laudes“ machte die Schola Gregoriana Laichingensis einen großen Sprung hin zum Osterfest und zur Auferstehung Christi von den Toten. Der weniger bekannte Hans Buchner stammt aus Ravensburg und war Organist am Münster in Konstanz. Seine 1521 fertiggestellte Orgel hatte bereits drei Manuale und ein Pedal mit 31 Register, sie zählte zu den bedeutendsten Orgeln Deutschlands, zumal Einzelregister gezogen werden konnten. Dann erklang Jean-Adam Guilains „Magnificat II“ von 1706 in „Pièces d’Orgue“ in der französischen Orgeltradition, das er gezielt im Wechsel mit einer Schola komponiert hat.

Regers Toccata zum Finale

Mit den Versen „Jerusalem, als Stadt erbaut, dir fest in sich gefügt ist“ endete der Beitrag der Schola aus der „Communio IV“. Es ist das letzte Stück, das im Graduale für das Kirchenjahr enthalten ist. Dieser Zwischengesang war für die Wochentage nach dem Christkönigsonntag bestimmt. Dem gekonnt vorgetragenen Lobpreis mit Blick auf das „Haus des Herren“ folgte die Toccata d-Moll von Max Reger von 1901 aus dessen „Zwölf Stücke für die Orgel op. 59“, bei der Silvia Schmid ihr meisterliches Können auf dem Kircheninstrument unterstrich und gewaltig musizierte. Sie zeigte eindrucksvoll, was in der Linkorgel steckt.