Laichinger Schüler Tim Weckerle berichtet aus den „Corona-Ferien“

Die Schwäbische Zeitung fragte mich, ob ich einen Bericht über Schüler in der Corona-Zeit schreiben möchte. Im Oktober vergangenen Jahres war ich als Bogy-Praktikant bei der SZ tätig und konnte Journalismus näher kennenlernen. In diesem Bericht schildere ich meinen Alltag in den sogenannten „Corona-Ferien“.

Vor wenigen Wochen war es noch undenkbar, doch dann verkündete Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dass alle Schulen und Kitas in ganz Baden-Württemberg bis nach den Osterferien geschlossen werden. Am Anfang fanden wir Schüler das noch ganz okay, weil wir uns weitgehend noch frei bewegen und uns mit Freunden treffen konnten.

Als wir am vergangenen Montag aber jede Menge Hausaufgaben von unseren Lehrern bekamen, verging uns die Freude. Die meisten Aufgaben kamen in Papierform. Am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) hatten sie schnell eine Schulcloud eingerichtet. Die ist aber die meiste Zeit überlastet, weshalb man nur sehr schwer oder gar nicht auf die Materialien zugreifen kann, die die Lehrer hochgeladen haben. Das ist echt eine Katastrophe.

Inzwischen ist das öffentliche Leben beinahe zum Erliegen gekommen und auch wir Schüler dürfen uns nicht mehr treffen, um gemeinsam zu lernen. Aber es gibt viele verschiedene digitale Möglichkeiten, sich zu unterhalten und ebenfalls recht effektiv zu lernen. Da wären beispielsweise Tools wie Skype, Zoom oder Microsoft Teams. Teilweise benutzen auch Lehrer diese Plattformen, um sich mit den Schülern auszutauschen. Bei mir ist es so, dass nur eine Lehrerin diese Plattformen nutzt.

Wir haben jeden Montag ein Meeting über die Team-App, das zur normalen Unterrichtszeite stattfindet. Dort vergleichen wir die Aufgaben, die wir bis zu diesem Zeitpunkt bearbeitet haben sollen und es findet fast normaler Unterricht statt.

Leider ist durchgehender Onlineunterricht, wie zum Beispiel in den USA, bei uns noch nicht möglich da nicht alle Schüler und Lehrer auf dem dafür notwendigen Stand der Digitaltechnik sind. Und auch die technische Ausstattung der Schule lässt zu wünschen übrig.

Somit heißt es jeden Morgen aufstehen und die Aufgaben der verschiedenen Fächer zu bearbeiten. Das Schwierige daran ist: Man muss alles selbst erarbeiten und kann keinen Lehrer direkt fragen. Das wäre vor allem dann wichtig, wenn man ein neues Thema anfängt.

Draußen mit dem Mountainbike unterwegs

Mittags kann man natürlich Sport treiben, aber nur noch mit einem weiteren Menschen zusammen. Mein Hobby ist Mountainbiken. Deswegen bin ich mit einem Freund oft rund um Laichingen unterwegs. Das ist eine gute Abwechslung zum Lernen. Um im gesamten Freundeskreis trotz Versammlungsverbot in Kontakt zu bleiben, verbringen wir viel Zeit mit der Videochat-App Skype.

Das Material der Schule ist meistens für eine Woche gedacht, und dann muss man die Lösungen per E-Mail schicken oder in die Schulcloud laden – wenn sie denn nicht wieder mal verstopft ist. Es ist recht aufwändig, diese ganzen Daten hochzuladen. Aber so können die Lehrer kontrollieren wie der Lernstoff behandelt wurde.

Die Quarantäne hat aber nicht nur Nachteile: Man kommt zu Dingen, die man in der „normalen“ Schulzeit nicht erledigen kann. Ich habe Zeit zum intensiven Zeitunglesen und Nachrichtenschauen. Außerdem finde ich, dass man sich nicht den ganzen Tag von Corona-News zudröhnen lassen sollte, sondern einmal morgens und einmal abends seriöse Nachrichten sehen sollte. Zudem kann man Älteren, wie den Großeltern oder den Nachbarn, beim Einkaufen helfen und generell öfter bei ihnen anrufen.

Es gibt einige Möglichkeiten, sich zu engagieren. So hat beispielsweise die Junge Union die Aktion „Einkaufshelden“ gestartet. So wurden in kurzer Zeit mehr als 10 000 Helferinnen und Helfer in ganz Deutschland mobilisiert, die ältere Menschen unterstützen.

Doch das Wichtigste ist das „Social Distancing“, das heißt soziale Kontakte auf das Mindeste zu reduzieren und lieber über digitale Plattformen zu kommunizieren, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und möglichst keinen anzustecken.

Deshalb: Bleiben Sie gesund!