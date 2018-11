Laichinger Sänger sichert sich ersten Platz beim „Schlagerdiamant“

Er ist ein bisschen verrückt, etwas schrill und trotzdem total auf dem Boden geblieben. Der Laichinger Schlagerstar Mike van Hyke bringt bei seinen Schlager-Auftritten Stimmung in sein Publikum. Das Besondere: Wenn er mal nicht auf der Bühne steht, dann steht er als Mike Häberle, wie der Schlager-Sänger gebürtig heißt, in seinem eigenen Friseursalon in Neu-Ulm. Jetzt hat er seinen ersten Plattenvertrag abgesahnt und wie er den Spagat zwischen singen und frisieren findet, zeigen wir Ihnen jetzt. Wir haben ihn nämlich getroffen.