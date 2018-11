Laichinger rollen mit schlagkräftigem Fahrzeug

167 Alarmierungen in einem Jahr, darunter 69 Brandeinsätze und 96 Hilfeleistungen. Um künftig weiterhin schnellstmöglich und effektiv helfen zu können, erhielt die Freiwillige Feuerwehr Laichingen nun ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20. Dieses wurde am Freitagabend nach der Hauptversammlung der Gesamtwehr offiziell übergeben.

Bei der Schlüsselübergabe. (Foto: Scholz)

Das neue HLF steht für Schlagkraft. „2014 hatten wir die ersten Gedanken – verbunden mit der Hoffnung auf einen Landeszuschuss im Jahr 2015“, erinnert sich Roman Gürtler, der stellvertretende Gesamtkommandant, zurück. Wehren wurden besucht, die dieses Fahrzeug schon im Einsatz und somit Vor- und Nachteile aufzeigen konnten. „Wir haben uns sehr intensiv mit dem Fahrzeug beschäftigt“, sagt Gürtler. Im vergangenen Jahr war es dann soweit. Im September 2017 wurde die Ausschreibung herausgegeben, im Dezember folgte die Auftragsvergabe. Kosten: 450 000 Euro. Im Oktober dieses Jahres ging es zur Abnahme und Überführung nach Luckenwald.

Zwei Komponenten vereint

2000 Liter Lösch- und 150 Liter Schaummittel stehen zur Verfügung. Der Name ist Konzept: Das HLF kombiniert die Hilfe- und Löschkomponenten, damit die ehrenamtlichen Einsatzkräfte für den Erstangriff bestmöglich gerüstet sind. Ergonomie, Arbeitssicherheit und die Lagerung der Geräte: Bei der Gestaltung galt es, einiges zu beachten. „Letztlich muss man um drei Uhr nachts aufstehen und alles finden“, erklärt Gürtler. Beeindruckend sei auch die Komponente Licht. Das Fahrzeug ist mit Flächenleuchten und Leuchtmast ausgestattet. Vierradantrieb hält es in Bewegung. Eine weitere Besonderheit: Der hydraulische Rettungssatz – also zum Beispiel Schere und Spreizer – wird per Akku betrieben, nicht per Aggregat.

Das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ist übergeben. (Foto: Scholz)

Das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ist übergeben. (Foto: Scholz)

Mit der Anschaffung des neuen Fahrzeugs wurden Standardeinsatzregeln aufgestellt. „Mit diesen weiß jeder, was er bei einem Einsatz wann zu tun hat“, zeigt Gürtler auf. Um das neue HLF kennen zulernen und zu beherrschen, haben die Mitglieder der Feuerwehr in den vergangenen Wochen fast täglich geübt. „Es gab eine zweistufige Ausbildung“, so der stellvertretende Gesamtkommandant. Gürtler sowie Gesamtkommandant und Laichingens Abteilungskommandant Gerhard Kölle, Sebastian Heck und Tobias Weeger gehörten zu den Ausbildern. Die Gruppe war es auch, die die Fahrzeugbeschaffung vorantrieb. Im Rahmen eines Übungskonzeptes wurden viele Situationen simuliert: Verkehrsunfall, Gefahrguteinsatz oder auch auslaufende Betriebsstoffe und Brand.

Das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ist übergeben. (Foto: Scholz)

Wie vielfältig die Arbeit der freiwilligen Helfer ist, zeigt der Bericht des Gesamtkommandanten Gerhard Kölle sowie jene der vier Abteilungen Feldstetten, Machtolsheim, Suppingen und Laichingen. Zum 31. Oktober dieses Jahres zählt die Gesamtwehr insgesamt 150 Aktive (darunter sieben Frauen), 33 Jugendliche (darunter sechs Mädchen) und 19 Mitglieder in der Altersabteilung. „Wir kämpfen weiterhin mit dem gleichen Problem: das Personal, vor allem in der Tagesverfügbarkeit“, zeigt Kölle auf. Die Zahl der Jugendlichen dürfe nicht täuschen. Diese würden verloren, wenn die Zeit der Ausbildung oder des Studiums anstehe. Ein großer Dank gehe an die Arbeitgeber, die die Einsatzkräfte zum Wohl der Bevölkerung freistellen. Klar sei nämlich: „Es könnte jederzeit den nächsten treffen – ob Einzelperson oder Betrieb“, so Kölle.

Im Zeitraum vom 1. November 2017 bis 31. Oktober 2018 wurden die vier Abteilungen insgesamt 167 Mal alarmiert. Dazu zählen 69 Brandeinsätze (sechs weniger als im Vorjahr). Darunter sind auch 28 eingegangene Brandmeldeanlagen (BMA) zu verzeichnen (acht weniger als im Vorjahr). Außerdem fallen unter die Alarmierungsanzahl noch 96 Hilfeleistungen. „Das ist eine enorme Zahl an Einsätzen“, macht der Gesamtkommandant klar. Hinzu kommen 113 Übungen sowie Ausbildungen. „Nur durch das ständige Üben können wir effektiv und schnell arbeiten“, so Kölle und appelliert an alle, an diesen Übungen regelmäßig teilzunehmen.

Das HLF löse zwei bisherige Fahrzeuge ab – darunter ein 27 Jahre altes Löschfahrzeug. Kölle richtet den Blick in der Versammlung auch nach vorne. In der Gemeinderatssitzung am Montag, 26. November, soll es auch um einen Vergabevorschlag für einen neuen Gerätewagen gehen. Deutlich werde dadurch allerdings auch: Im Feuerwehrgerätehaus wird es eng.

Dank des Bürgermeisters

Wie wichtig ihm der Kontakt zur Feuerwehr ist, verdeutlichte der Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos). Er sei dankbar für die Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, versprach, auch im kommenden Jahr immer mal wieder bei Übungen vorbeizuschauen. Der Feuerwehrbedarfsplan sei auf dem Weg. Im Haushalt würden auch wieder finanzielle Mittel bereitgestellt, damit „Sie Ausrüstung und Ausbildung haben, die Sie brauchen – zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Wohle der Bevölkerung.“ Zum Thema „Personal“ ist Kaufmanns Vorschlag, eine Projektgruppe ins Leben zu rufen. Diese könnte ihre Arbeit im kommenden April aufnehmen. Zum nun „top modernen und ausgestatteten“ HLF wünschte er den Mitgliedern der Feuerwehr, dass sie stets gesund aus dem Einsatz zurückkehren.

Das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ist übergeben. (Foto: Scholz)

Der neue hauptamtliche Gerätewart Andreas Zorn. (Foto: Scholz)

Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen (Foto: Feuerwehr Laichingen) Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen. (Foto: Feuerwehr Laichingen) Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen. (Foto: Feuerwehr Laichingen) Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen (Foto: Feuerwehr Laichingen) Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen (Foto: Feuerwehr Laichingen) Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen. (Foto: Feuerwehr Laichingen) Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen (Foto: Feuerwehr Laichingen) Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen (Foto: Feuerwehr Laichingen) Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen (Foto: Feuerwehr Laichingen) Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen (Foto: Feuerwehr Laichingen) 1 von 1