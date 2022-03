Laichinger „Ratsstube“: Identitätsstiftend – aber bald Geschichte?

Die Älteren erinnern sich noch gerne an sie: den „Adler“, den „Hirsch“, das Hotel „Rad“, die „Krone“, das „Lamm“, den „Engel“ und eine ganze Reihe anderer gemütlicher Laichinger Wirtschaften, die es heute nicht mehr gibt. Wie schön war es, wenn man im „Rad“ Silvester feiern konnte, wenn im „Adler“-Saal etwas „botte“ war, und wie interessant, wenn der Förster im „Hirsch“ Reisschläge versteigerte. Man traf sich aber in diesen Wirtschaften auch gern des Abends zum Stammtisch, wo man interessante Gespräche führte, die große und kleine Politik analysierte und in der Winterszeit das „Bahnen“ in den Laichinger Straßen und Wegen kritisierte oder lobte. Und in all diesen Lokalen gab es schmackhafte Gerichte für Gaumen und Magen, reichlich und preiswert.

150-Jahre alte „Ratsstube“ soll abgerissen werden

Nun soll ein weiteres, auf der ganzen Mittleren Alb bekanntes Speiselokal, die traditionsreiche, fast 150 Jahre alte „Ratstube“ bald ebenfalls der Vergangenheit angehören. Die Abrissgenehmigung liege bereits vor, konnte man im Laichinger „Blättle“ lesen. Grund genug, um an dieser Stelle an die Geschichte dieser ur-Laichinger Gaststätte in der Weberstraße zu erinnern.

Der 6. September 1874 war ein Sonntag. An diesem Tag eröffnete der 26-jährige Metzgermeister Heinrich Bühler seine Schenk- und Speisewirtschaft, unmittelbar nördlich der nunmehr zugeschütteten „Esterhüle“ gelegen. Diese dritte Laichinger Wasserstelle erstreckte sich einst in dem Bereich, wo sich heute die Geschäfts- und Ladenzeile in der Weberstraße, die damals „Hülengasse“ genannt wurde, befindet.

Eine noble Schenk- und Speisewirtschaft entstand

An der Stelle eines uralten bäuerlichen Gehöfts war eine für damalige Verhältnisse noble Schenk- und Speisewirtschaft entstanden. Allzu lange konnte Heinrich Bühler sein Gasthaus aber nicht betreiben. Im Jahre 1889 starb er bereits, und seine Witwe musste den Betrieb allein weiterführen, weil ihr Sohn, Johann Georg Bühler, noch zu jung dazu war. 1891 aber war es so weit: Johann Georg übernahm die Wirtschaft und die Metzgerei und führte sie bis 1919. Er setzte seine ganze Hoffnung auf seinen Sohn Johannes als Nachfolger, da er sich selbst krank fühlte. Aber Johannes fiel 1918, im letzten Kriegsjahr des Ersten Weltkrieges und dem kranken Vater blieb nichts anderes übrig als das gesamte Anwesen an Ochsenwirt Ludwig Länge zu verkaufen.

Ludwig Länge hatte die Wirtschaft in der Weberstraße für seinen Sohn Karl, der ebenfalls Metzgermeister war, erworben, aber auch dieser starb viel zu früh im Jahre 1934, und wieder musste die Witwe, Elise Länge, die Tochter des Magolsheimer „Engel“-Wirts, das Anwesen allein weiterführen, wobei ihre beiden Kinder, die Maria mit gerade mal 14 Jahren und der 12-jährige Karl, ganz „schön“ zur Mitarbeit herangezogen wurden. In den frühen 1930-er Jahren ist auch der Name „Ratstube“ entstanden. Der Bürgermeister, der mit seinem Gemeinderat nach den Sitzungen im benachbarten Rathaus gern bei Karl Länge zur Nachsitzung einkehrte, hatte den Namen vorgeschlagen, und tatsächlich entstehen bis heute bei solchen Nachsitzungen und -beratungen bisweilen die besten gemeinderätlichen Ideen.

Frauen mussten immer wieder alleine die Wirtschaft weiterführen

Der junge Karl Länge, der schon als Jugendlicher tüchtig im Betrieb mitgearbeitet hatte, sollte also als nächster Wirt die „Ratstube“ übernehmen. Dann aber gab es wieder Krieg, den diesmal das nationalsozialistische Deutschland vom Zaun gebrochen hatte. Karl Länge wurde eingezogen und fiel am 22. Februar 1945, diesmal im Zweiten Weltkrieg – drei Tage vor seinem 23. Geburtstag. Und wieder musste eine Frau die Wirtschaft allein weiterführen: die 24-jährige Maria. In ihrer kranken Mutter hatte sie keine große Hilfe mehr. Bruder Karl galt zunächst als vermisst, und erst im Mai 1946 erhielt man die Mitteilung, dass er im Krieg gefallen sei. Zwei Monate später starb die Mutter, Elise Länge, und am 14. Juli 1946 wurden für beide, Mutter und Sohn, die Beerdigung und die Trauerfeier auf dem Laichinger Friedhof abgehalten.

Maria Länge hat sich dann 1947 mit Metzgermeister Helmut Krehl, dem Sohn des Auinger „Ochsen“-Wirts, vermählt, und mit dem neuen Wirt kam in den Nachkriegsjahren neuer Schwung in die „Ratstube“. Die Fleisch- und Wurstwaren, das gute und reichhaltige Essen, die erlesenen Weine wurden in der Zeit des „Wirtschaftswunders“ zum Markenzeichen des Lokals. Helmut Krehl stellte sehr hohe Ansprüche an seine Fleisch- und Wurstwaren. Er kannte jeden Stall und jedes Stück Vieh, jedes Schwein und jedes Ferkel, das er aufkaufte und beobachtete mit großem Sachverstand die Aufzucht der Nutztiere.

Somit war es nur folgerichtig, dass man nach ein paar Jahren daran ging, die Wirtschaft zu vergrößern und im Westen einen neuen Speisesaal anzubauen. Am Kirchweihsonntag 1957 wurde dieser mit großem Aufwand eingeweiht. „Hier ist gut sein!“, schrieb damals der Redakteur der „Schwäbischen Albzeitung“ in Anlehnung an ein Wort des Jüngers Petrus aus dem Matthäus-Evangelium. Zwei Jahre später wurde das Schlachthaus erweitert.

Herstück war die alte Gaststube mit geschmackvollem Dekor

Herzstück der „Ratstube“ aber war die alte gemütliche Gaststube mit ihrem geschmackvollen Dekor, den prächtigen Pferdegeschirren und dem gediegenen Stammtisch. Hier traf sich beinahe jeden Abend der „gehobene Mittelstand“ Laichingens. So konnte man zum Beispiel dem Laichinger Schriftsteller Karl Heinrich Bischoff begegnen, der nach der geistigen Tagesarbeit in gepflegter Sprach- und Sprechkultur aus seinem Leben erzählte, seinen Aufenthalten in Winterthur, Lausanne, Wien, Bremen, Hamburg, Berlin und anderswo, der die Lüneburger Heide rühmte, wo er auf das Grab seines literarischen Vorbilds, des Heidedichters Hermann Löns, eine Laichinger Silberdistel gelegt hatte. Auch sein Freund, der Baustoff-Händler Karl Wagner, gehörte dazu. Dessen Prokurist Jakob Schwenkedel, Konrad Kirsamer vom Rathaus, Sparkassendirektor Jakob Laur und andere gaben sich ebenfalls ein Stelldichein am Stammtisch. Wenn Helmut Krehl nicht gerade hinter dem Tresen stand oder in der Küche zu tun hatte, gesellte auch er sich zur Tafelrunde, und dann ging es gleich munterer und fröhlicher am Stammtisch zu.

Und wieder starb mit Helmut Krehl ein „Ratstuben“-Wirt viel zu früh, und zwar im Jahre 1976, und wieder musste Maria Krehl das große Anwesen allein weiterführen, wobei sie in ihren tüchtigen Töchtern, Elisabeth, Traude und Margrit, eine großartige Hilfe hatte. Das Schlachthaus wurde von Otto Spohn, der schon bei Helmut Krehl als Metzgermeister gearbeitet hatte, weiter betrieben.

Am 1. Mai 1987 übergab Maria Krehl das Gasthaus an die Familie Golombek, während Otto Spohn und sein Sohn Dieter die Metzgerei in eigener Regie weiterführten. Damit war eine über 100-jährige „Ratstuben“-Ära der Wirts- und Metzger-Familien Bühler, Länge und Krehl zu Ende gegangen. In den nun folgenden Jahren haben fünf weitere Wirte mit ihren Familien das traditionsreiche und weithin bekannte Restaurant umgetrieben.

Wenn sich nicht noch in letzter Minute ein Pächter findet, wird es die „Ratstube“ bald nicht mehr geben. Ein Stadtrat sagte jüngst, dieses Gasthaus mit seinem Flair sei „identitätsstiftend“ für Laichingen. Das ist es wohl, aber wie lange noch?