Laichinger Rathaus informiert zum Kindergartenjahr 2020/2021

Die Planung der Vergabe der Kindergarten- und Krippenplätze für das Kindergartenjahr 2020/2021 steht an. Daher bittet die Laichinger Stadtverwaltung alle Eltern, deren Kinder im kommenden Kindergartenjahr (September 2020 bis Juli 2021) in einem Laichinger Kindergarten aufgenommen werden sollen, sich bis spätestens 14. Februar 2020 anzumelden.

In den Krippengruppen werden die Kinder ab dem ersten Lebensjahr betreut. Ab zwei Jahren und neun Monaten können die Kinder im Kindergarten aufgenommen werden. In den Ortsteilen Feldstetten, Machtolsheim und Suppingen besteht die Möglichkeit, die Kinder ab zwei Jahren anzumelden. In Laichingen und Ortsteilen bietet die Stadt ebenfalls einige Angebote für die Betreuung von Kindern unter und über drei Jahren an.

Detaillierte Informationen zu den Einrichtungen, sowie die verschiedenen Anmeldeformulare finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Laichingen (www.laichingen.de) unter der Rubrik Kindergärten. Anmeldungen für Kindergärten in den Ortsteilen Feldstetten, Machtolsheim und Suppingen können auch in den Ortsverwaltungen abgeben werden. Anmeldungen für Kindergärten in der Kernstadt Laichingen lassen Eltern Svenja Troll (Rathaus Laichingen) zukommen. Die Vergabe aller freien Plätze erfolgt in Abstimmung mit den örtlichen Kindergartenträgern bis Ende Mai 2020.