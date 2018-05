Im Rheinland- Pfälzischen Hettenrodt fand die 21. Ausgabe der Hunsrück Junior-Rallye statt. Top organisiert vom Sportfahrer Team Hunsrück (STH) gingen knapp 90 Teams bei strahlendem Sonnenschein an den Start. Vier sehr anspruchsvolle Wertungsprüfungen mit einer Länge von knapp 34 Kilometern warteten auf die Starter. Als Highlight fungierte der Werzbacher Steinbruch, der für Piloten wie auch Zuschauer eine einmalige Kulisse lieferte.

Am Start im Hunsrück war auch das Sendener/Laichinger Rallye-Team Steffen Schmid und Anna-Carin Föhner mit dem schnellen Citroen C2R2max. Anna-Carin Föhner kam laut Mitteilung ganz unverhofft zu diesem Einsatz, denn zwei Tage vor dem Start musste der diesjährige Stammbeifahrer von Schmid Hans-Peter Loth/Frankfurt wegen Rückenproblemen kurzfristig absagen und sie sprang für ihn ein. Kein Problem für den Sendener, sei er ja in den vergangenen Jahren schon sehr erfolgreich einige Rallyes mit der Laichingerin gefahren.

In der Woche vor der Veranstaltung bereitete Chefmechaniker Simon Föhner von ASF Racing den Rallye-Zwerg von Steffen Schmid vor. In Anbetracht des großen Schotteranteils wurde noch eine extra Bodenverkleidung montiert und so konnte man pünktlich mit der Nummer vier an den Start gehen.

Heiße Tour durch den Hunsrück

Es wurde laut Mitteilung ein heißer Tanz durch den Hunsrück erwartet und im Fokus vieler Zuschauer stand der Kampf der C2-Piloten Schmid/ Föhner und Griebel/Brunken. Wie eng das zugehen würde, zeigte bereits die erste Wertungsprüfung(WP), in der die beiden Teams mit der dritten und virten Gesamtzeit aufhorchen ließen und Griebel mit einer Zeitdifferenz von gerade einmal 0,5 Sekunden knapp die Nase vorne hatte. Doch bereits auf WP zwei nahm die Rallye laut Mitteilung für Griebel/ Brunken ein jähes Ende. Nach einem technischen Defekt und dem damit verbundenen Abflug war das Duell beendet, bevor es richtig begonnen hatte. Beide konnten unverletzt das Fahrzeug verlassen.

Für Schmid/Föhner kein Grund langsamer zu fahren, wollte man doch den dritten Gesamtrang des Vorjahres verteidigen. Die Citroen-Crew bot laut Mitteilung eine „super Show“ für die anwesenden Zuschauer und Steffen Schmid trieb den kleinen Gallier jenseits aller physikalischen Gesetze um die Ecken. Am Ende sprang ein fünfter Gesamtrang und ein ungefährdeter Sieg in der Klasse RC4 heraus. Das erst 18-jährige Nachwuchstalent Max Reitern mit Copilot Marco Simon kam auf Klassenplatz zwei und musste feststellen, dass der mittlerweile 55-jährige Steffen Schmid nach wie vor die Messlatte in dieser Klasse darstellt.

Steffen Schmid: „Eine super Rallye mit extrem anspruchsvollen WP’s. Mit Felix wäre das heute sicher ein heißer Kampf geworden, denn schließlich hatte er hier Heimvorteil. Mit einem Schotteranteil von über 20 Prozent war klar, dass die Allradler hier einen Vorteil haben. Umso erstaunter war ich, dass wir so gut mithalten konnten.“ Ein bisschen ärgere ihn, dass der Sprung auf das Podium nicht geglückt sei.

Anna-Carin Föhner dazu: „Am Mittwoch dachte ich noch, ich werde das Pfingstwochenende zu Hause verbringen und drei Tage später chauffiert mich Steffen durch den Hunsrück. Es ist immer wieder ein Erlebnis, mit welcher Routine und Sicherheit er den C2 am Limit bewegt.“ Die neue WP durch den Steinbruch sei der „Wahnsinn“ und die Organisation sei perfekt gewesen. Föhner hätte nicht erwartet, bei diesen Bedingungen so nah an der Spitze bleiben zu können. Wichtig sei am Ende aber nur eines: Gesund wieder nach Hause zu kommen.