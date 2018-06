Laichinger räumen beim Kleidersammeln ab

Schüler aus Ulm und Umgebung haben bei einem Sammelwettbewerb der Ulmer Firma Glaeser textil Altkleider und abgenutzte Schuhe zusammengetragen. Zur Belohnung gab es jetzt für die drei fleißigsten Schulen Gutscheine für den Skyline Park, das Bad Blau und fürs Dietrich-Kino – für Schüler au Laichingen, Münsingen und Munderkingen. Insgesamt sammelten über 80 Schulklassen knapp 100 000 Kilogramm Altkleider und Altschuhe.

Besonders ausgezeichnet wurden die erfolgreichsten drei Schulen, nämlich die Klasse 6b des Albert Schweizer-Gymnasiums Laichingen mit 3167 Kilogramm Altkleider, die Klasse 10d der Realschule Münsingen mit 2691 Kilogramm und die 7. Klasse der Realschule Munderkingen mit 2676 Kilogramm. Die Jugendlichen hatten für die Altkleidersammlung die eigenen Schränke geleert, aber auch Freunde und Bekannte und sogar die Nachbarn mobilisiert. „Weil Kleidungsstücke und Schuhe nicht in die Müllverbrennung oder auf die Deponie, sondern in den Altkleidercontainer wandern, können Ressourcen geschont und Schadstoffemissionen verringert werden. Das ist direkter Umweltschutz“, informierte Christian Denning, Leiter der Abteilung Faircollect bei Glaeser textil. Er lobte das Engagement der Jugendlichen sowie „das hervorragende Ergebnis der Sammlung“, heißt es in der Mitteilung. Glaeser textil beschäftigt sich seit 1888 mit Textilien aller Art. In der hauseigenen Reisserei werden Reißwolle, Reißbaumwolle, Reißviskose, Reißpolyester, Reißacryl und Reißpolyamid hergestellt. Außerdem produziert das Unternehmen Putzlappen für industrielle Anwendungen. In den Werken in Ulm und Blaustein werden nach eigenen Angaben monatlich bis zu eine Million Kilogramm Textilien aufbereitet und wieder in den Rohstoff Kreislauf eingebracht.