Laichinger Publikum lacht mit Literat

Axel Hacke, Bestsellerautor, Ausnahmejournalist, seit vielen Jahren Kolumnist des Magazins der „Süddeutschen Zeitung“, war zu Gast in Laichingen. „Schon lange stand er auf der Wunschliste von Stadtbücherei und Volkshochschule“, sagte VHS-Leiterin Ilse Fischer-Giovante bei der Begrüßung. Und er begeisterte die 100 Gäste aller Altersgruppen, die teils von weither gekommen waren. Der Büchertisch im „Cube“ war nahezu leergeräumt am Ende, signiert landen die gekauften Exemplare garantiert auf manchem Gabentisch.

Lässig Platz genommen auf den Stufen des „Cube“ des Albert-Schweitzer-Gymnasiums – einem zu diesem Anlass neu entdeckten Veranstaltungsraum, das ASG war Kooperationspartner –, platzierte der Autor einfach mal einen Stapel seiner Werke und unveröffentlichter Manuskripte neben sich. Es begann weihnachtlich – passend zum wunderbar dekorierten Weihnachtsbaum des Gymnasiums.

Axel Hacke plauderte übers Kartenspielen und andere weihnachtliche Kindheitserinnerungen: „Das Christkind war das einzige Wesen, das merkwürdigerweise klingelte, nachdem es unser Haus verlassen hatte...“ Der Nikolaus dagegen wurde am Duft erkannt als Nachbar, welcher Kaffeevertreter war, und für den kleinen Jungen Rätsel barg, hatte er doch offensichtlich ein anderes als „das zu sehr aufgeräumte Leben meiner Eltern“.

Widmete er sich in seinen ersten Bänden seinen Kindern, etwa im „Kleinen Erziehungsratgeber“ oder philosophisch anmutenden „Gesprächen mit Bosch“ – gemeint ist sein Kühlschrank, mit dem er sich nächtens unterhält –, greift er heute „Paarthemen“ auf; indem er etwa das „Partnerschaftspassiv“ erklärte: „Jemand müsste..., einer sollte..., man könnte...“; und es entpuppen sich „Jemand“, „man“ und „einer“ als „unsoziale Wesen, faule Genossen in der Gemeinschaft“, sozusagen Mitbewohner, die es vermeiden, Dinge zu tun, die getan werden müssten.

Wer jedoch meint, dem mit zahlreichen Journalistenpreisen (Egon-Erwin-Kisch-Preis, Joseph-Roth-Preis international) hochdotierten Autor ginge das Schreiben immer leicht aus der Feder, der irrt gewaltig. Beim Abendessen jammere er gelegentlich seiner Familie vor, dass es wahrscheinlich bald rein regnen würde zu den Löchern, die er „in die Decke stiere“. Sein Sohn Louis wünsche sich einen Papa, dessen Tätigkeit nachvollziehbarer wäre, beispielsweise „Verbrecher jagen, Feuer löschen, Kühe halten...“.

„Freischaffender Kommunist“

Hacke ist ein Meister der Glosse. Als „freischaffender Kommunist“ (wie er von einem Schulkind irrtümlicherweise bezeichnet wurde...) sei allerdings in München vermutlich auch kein Auskommen möglich. Nebenbei bemerkte er, dass Karl Marx im Mai dieses Jahres 200 Jahre alt geworden wäre, „wenn er gesünder gelebt hätte“. Das Publikum quittierte es mit Lachen und viel Sympathie.

Nach der Pause ein Szenenwechsel. Übrigens benötigt Hacke keinerlei Requisiten, es erwies sich als begabter Sprecher, Vorleser, Comedian.

Eine Kolumne, die er anlässlich der Wahl Trumps zum US-Präsidenten geschrieben hatte, erhielt so großen Beifall der Leser, dass er das Thema „Anstand“ aufgriff in einem kleinen Buch, Titel: „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“. Kurz nach Erscheinen landete das Werk direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste. Hacke machte auch in Laichingen klar, dass „Anstand“ nichts zu tun habe mit „verstaubter Moral der 50er Jahre“.

Das Buch ist ein Plädoyer für Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, für ein Handeln ohne Niedertracht. In der Wirtschaft, ebenso wie in der Politik, werde derzeit von den Verantwortlichen – Trump als Paradebeispiel – erfolgreich und öffentlich gegen grundsätzliche Regeln des Anstands verstoßen. Es gehe ihm um ein Nachdenken über das Zusammenleben der Menschen, im privaten wie im öffentlichen Feld, in der „online“- wie in der „offline“-Welt. Was kann Anstand für den einzelnen bedeuten? „Rücksicht auf andere nehmen, auch wenn man eigentlich keine Lust dazu hat“ oder „sich nicht ständig selbst in den Vordergrund stellen“, „soziale Gerechtigkeit hochhalten“. Seit Trump schwappe „ein Ozean von Anstandslosigkeit über die Welt, eine Zurschaustellung der eigenen Niedertracht“. Der einzelne müsse seine grundsätzliche Haltung überdenken, wobei „kein Mensch immer auf der Höhe seiner eigenen Leitlinie“ sei.

Der filmende Erdbeerschorsch

Nach diesem ernsten Einschub wurde es wieder lustig: Angeregt durch eine seiner Glossen erhält Hacke, der Sprachliebhaber, zahlreiche „Speisekarten aus aller Welt“, mit grandiosen Falsch-Übersetzungen. So wird beispielsweise aus der italienischen Speisekarte „Proposta menu“ auf Deutsch der „Menüantrag“. Eines seiner Hauptwerke, der „Weisse Neger Wumbaba“, entstand aus dem Sprachverhörer „der weisse Nebel wunderbar“. Noch mehr lachten die Zuhörer über „den Erdbeerschorsch, der zum Filmen in die Schule kommt“ – gemeint war der zur Firmung anreisende Erzbischof, oder über „Holger, den Knaben im lockigen Haar“. Fazit der Lesung: höchst vergnüglich und nachhaltig besinnlich. Ein Großer.