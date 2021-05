Laichinger Mountainbikerinnen fahren vorne mit

Beim Mountainbike-Weltcup im tschechischen Nove Mesto haben die Römersteinerin Alexa Fuchs und ihre Kollegin Antonia Weeger mit Rang drei und fünf begehrte Podiumsplätze erreicht.

Ein Start auf der berühmtberüchtigten World-Cup-Strecke in Nove Mesto ist alleine schon ein Highlight, das Rennen dort auf dem Treppchen zu beenden ein Traum. Der wurde für die beiden Laichinger Schülerinnen Alexa Fuchs und Antonia Weeger am vergangenen Samstag wahr. Kaya Pfau erreichte einen guten 14. Platz und Elite-Fahrerin Nina Benz konnte sich bei ihrem zweiten Rennen im World-Cup bereits bis auf Rang 21 vorschieben.

Der Kurs in Nove Mesto na Morae gilt ohnehin als der technisch anspruchsvollste in dieser internationalen Königsklasse. Durch den Dauerregen am Tag zuvor war er noch schwieriger als unter trockenen Bedingungen zu befahren.

Technisch anspruchsvoller Rennkurs

60 Juniorinnen im Alter von 17 bis 18 Jahren aus 16 Nationen gingen zunächst noch bei Sonnenschein ins Rennen. Alexa Fuchs (Stevens MTB Racing Team) positionierte sich nach der verkürzten Einführungsrunde bereits an siebter Stelle, dicht gefolgt von ihrer Nationalkaderkollegin Antonia Weeger (Lexware Mountainbike Team).

Der technische Anspruch auf dem mit Wurzeln und Steinfeldern gespickten, 3,9 Kilometer langen Rennkurs erhöhte sich, als es in der zweiten Runde zu regnen und zu hageln begann. Das spielte Fuchs in die Karten. Selbstbewusst orientierte sich die versierte Technikerin weit nach vorne.

Schon in Runde drei hatten die extrem steilen Streckenabschnitte die Spitzengruppe gesprengt. Fuchs machte Plätze gut und erkämpfte sich Position drei. Weeger, die sich immer besser fühlte, schaltete ebenfalls in den Überholmodus und ließ in der letzten Runde zwei Konkurrentinnen hinter sich, bis sie schließlich auf Position fünf ihre Kaderkollegin Sina van Thiel aus Bayern im Blick hatte.

Antonia Weeger ist „mega zufrieden“

Fuchs vermochte währenddessen im letzten Durchlauf die Lücke zu der vor ihr fahrenden Schweizerin Monique Halter auf 23 Sekunden zu verkürzen. 30 Sekunden hinter der Siegerin Lea Huber aus der Schweiz (1:13:03 Stunden) erreichte sie als Dritte überglücklich das Ziel.

Weeger überquerte nach 1:14:45 Stunden als Fünfte die Ziellinie, 26 Sekunden hinter der Viertplatzierten van Thiel. „Ich bin mega zufrieden mit meinem Ergebnis, vor allem aber ist es cool, dass wir drei Deutschen direkt hintereinander eingefahren sind“, gab Antonia Weeger begeistert zu Protokoll.

Kaya Pfau gelang ein guter Start ins Rennen. „In den Abfahrten habe ich viel Zeit verloren und mit meinem Hardtail (ohne Hinterradfederung) nicht den Flow gefunden“, beschrieb sie ihre Performance, an deren Ende ein 14. Rang in 1:18:15 Stunden zu Buche stand.

Nina Benz aus Feldstetten fährt auf Rang 21

In diesem Rennen zeigte sich nochmals die sehr gute Form der deutschen Juniorinnen im internationalen Vergleich mit vier Platzierungen in den Top Ten (Alexa Fuchs 3 / Sina van Thiel 4 / Antonia Weeger 5 / Finja Lipp 8, gefolgt von Kaya Pfau auf 14).

Die 23-jährige Elitefahrerin Nina Benz aus Feldstetten freute sich sehr über ihren 21. Rang im Weltklasse-Damen-Feld am Sonntag. Sie versuchte aus den hinteren Reihen heraus (Startnumner 91) so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Das glückte ihr, jedoch musste sie in der folgenden Runde für das hohe Anfangstempo Tribut zollen und fiel etwas zurück. „Ich konnte mich aber wieder fangen und mit einem guten Finish auf Rang 21 die Ziellinie überqueren“, freute sich Nina Benz über ihre Platzierung (fünf Runden, 1:31:50 Stunden). Es siegte bei den Damen die Französin Loana Lecomte in 1:25:13 Stunden.

Hinter den Athletinnen liegen nun drei anstrengende Rennwochenenden in Folge. Vorausgegangen waren das C1-Rennen im schweizerischen Leukerbad und die Junior-Serie im Rahmen des Worldcups im heimischen Albstadt. Jetzt gilt es, zu regenerieren und über die Pfingstferien wieder weiter an der Form zu feilen.