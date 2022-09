Laichinger Modellflieger erfolgreich bei F4 Scale Weltmeisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zweimal wurden sie verschoben, die F4 Scale-Weltmeisterschaft. Doch nun, nach zweijähriger Corona-Abstinenz, fanden die Weltmeisterschaften Ende Juli im norwegischen Tonsberg statt.

Drei Laichinger Modellflieger haben in diesem Jahr teilgenommen.

Das deutsche Team mit insgesamt acht Piloten reiste als stärkste Nation an und war die einzige Nation mit zwei Junioren im Team.

Bereits bei den Trainingsflügen sorgten die beiden Junioren, Tom Schönwetter und Matthias Hausmann, für Begeisterung bei den zuschauenden Piloten.

Dass Jugendliche in dieser Sportklasse anzutreffen sind, ist eher selten. Ein Scale-Modell zu bauen ist langwierig und da es auf jedes Detail ankommt, bedeutet es auch viel Zeit im Bastelkeller zu verbringen.

Der Sportflugplatz Jarlsberg Nähe Tonsberg bot hervorragende Platzbedingungen für einen Wettbewerb dieser Größenordnung. Lediglich die Wetterbedingungen waren extrem anspruchsvoll. So war es morgens eher ruhig mit Wind aus Nord, der um die Mittagszeit meist auf Süd drehte und im Laufe des Nachmittags dann immer kräftiger wurde. Für Thomas Heimes waren diese Windverhältnisse, mit seiner Yak-50 kein Problem. Das Modell ist im Maßstab 1:3 konstruiert und mit einem 90 cm³ Dreizylinder Sternmotor ausgestattet und somit ausreichend motorisiert. T. Heimes belegte in der Klasse F4H-Standoff Scale den 5. Platz und in der Teamwertung Platz 1 und ist somit Teamweltmeister in der Klasse F4H.

Für Marcus Hausmann, mit der Stampe S.V.4c, einem klassischen Doppeldecker der 40er-Jahre, war es umso schwieriger. Er hatte leider nie das Glück, morgens bei optimalen Bedingungen zu starten, konnte aber dennoch mit zwei guten Flügen sein Können zeigen und belegte in F4H den 10 Platz.

Matthias Hausmann startete in F4C, der anspruchsvollsten Scale-Klasse. Er war damit der bisher erste Junior in dieser Scale-Klasse, bei der alle Details der Flugzeugmodelle bewertet werden. Da er beim Bau seines Modells durch seinen Vater unterstützt wurde, gab es in der Baubewertung jedoch einige Abzüge. Die hervorragenden Flüge bescherten ihm aber einen verdienten 19. Platz.