Laichinger mit Band erfolgreich

Der aus Laichingen stammende Johannes Surek (Dritter von links, Foto: grs) ist mit seiner Metal-Band „Sky Tale“ beim deutschlandweiten SPH-Contest in Königsbrunn bei Augsburg eine Stufe weiter gekommen. Die nächste Ausscheidungsrunde findet am 7. Juli in Bayreuth statt. Der SPH-Bandcontest ist ein im Jahr 2008 gegründeter Bandwettbewerb, der in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz stattfindet. Er gilt als der größte Contest für Nachwuchsmusiker im deutschsprachigen Raum und verfolgt klare Werte wie Fairness und Transparenz. So empfanden die Bandmitglieder von „Sky Tale“ auch die Atmosphäre zwischen den konkurrierenden Musikern in Königsbrunn als sehr solidarisch. (grs)