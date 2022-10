Laichinger Marktplatz wird zur Spielstraße

Der Marktplatz in Laichingen verwandelt sich am Sonntag, 23. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in eine Spielstraße. Dann gibt es die Möglichkeit für Jung und Alt, sich an verschiedenen Spielstationen auszuprobieren. Auch für einen kleinen Imbiss zwischendurch sowie Kaffee, Punsch und Tee ist gesorgt, heißt es in einer Pressemitteilung. Veranstalter ist die Evangelisch-methodistische Kirche in Zusammenarbeit mit der Zeltmission. Das Angebot findet nur bei trockenem Wetter statt.