Laichinger Leseratten geben Buch-Geheimtipps

Krimis mit guten alten Bekannten, viele unterschiedliche Blicke in die Vergangenheit und kritischen Zeitgeist – das und viel mehr verspricht laut Mitteilung der „Bücherherbst 2018“ in der Laichinger Stadtbücherei. Am Montag, 26. November, um 20 Uhr stellen Buchliebhaberin Rita Graf und Buchhändlerin Jutta Kounovsky (Foto) in der Bücherei Trends des Bücherjahres vor. „Lebendig, unterhaltsam und durchaus kritisch werden sie in gemütlicher Atmosphäre ihre acht Geheimtipps präsentieren“. Sie hätten sich durch einen großen Berg an Neuerscheinungen gelesen und ihre Favoriten ausgewählt: „spannende und kluge Romane, interessante und berührende Erzählungen.“ Akkordeonistin Kerstin Brandenburg wird den Abend musikalisch umrahmen. Die Frauengruppe der evangelischen Kirche, die VHS und die Stadtbücherei laden herzlich ein. Der Eintritt ist frei.