Laichinger Landwirt macht spektakulären, seltenen Fund

Landwirt Erich Dukek hat auf seiner Steuobstwiese in Suppingen einen spektakulären, seltenen Fund gemacht: einen Apfel mit einem Stil, aber zwei Butzen. Bei Kartoffeln oder auch bei Zwetschgen habe er ein solches Phänomen zwar schon öfters mal erlebt, bei einem Apfel aber zum ersten Mal, berichtet der 78-Jährige. Und mit Äpfeln zu tun habe er immerhin schon „seit ich ein Kind bin“.

Bei dem Apfel handelt es sich eine alte Sorte, den Maunzenapfel mit Herkunft aus Holzhausen bei Göppingen. Die Bäume auf Dukeks Wiese stünden dort seit 1937. Eigentlich sei der Zwitter-Apfel reif für die Moste, beim DAV-Vortrag über Pilze am Freitag, 2. November, in der Suppinger Steinwollhütte will er das gute Stück aber präsentieren und eventuell sogar aufschneiden.

