Laichinger Landfrauen feiern „mutigen Schritt“ vor 40 Jahren

Mit einem laut Mitteilung „gemütlichen und unterhaltsamen Abend“ haben die Laichinger Landfrauen ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Musikalisch begrüßt wurden die Mitglieder von drei Mädchen der Musikschule. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Martha Frank folgten Grußworte von Feldstettens Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle sowie der Kreisvorsitzenden der Kreislandfrauen Ehingen Heidi Nothacker und ihrem Blaubeurer Pendant Brigitte Huober.

Nach einem gemeinsamen Abendessen strapazierten „Hillus Herzdropfa“ die Lachmuskeln der Gäste. Im Anschluss wurden neben den Frauen mit zehn- und 20-jähriger Mitgliedschaft auch die 13 heute noch aktiven Gründungsfrauen geehrt. Vier ehemalige Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende – Ruth Hilsenbeck, Annelore Claß, Renate Mangold und Lisbeth Bodner – wurden für ihr vielfältiges und jahrelanges Engagement zu Ehrenvorstandsmitgliedern ernannt. Als Dank überreichten die aktuellen Vorsitzenden Martha Frank und Ute Frank an die Jubilare und Geehrten Blumen sowie Urkunden. Anschließend erfreute die Landjugend-Trachtengruppe Laichingen mit zwei Volkstanzeinlagen die Gäste.

Eine schöne Bildershow über die vergangenen 40 Jahre weckte bei vielen Anwesenden dann Erinnerungen und rundete den Abend ab. Kommentiert wurden die Bilder von Helga Frank, die diese mit Angelika Weiß ausgesucht hatte.

Gegründet wurde der Ortsverein am 22. Januar 1979 von 36 Frauen aus Laichingen und Umgebung. Zu damaliger Zeit „ein mutiger Schritt“, denn es sei nicht üblich gewesen, dass sich Frauen in einem Verein organisierten. Unterstützt wurden sie von Wilhelm Ströhle, damals Ortsobmann aus Laichingen, und Hans Vetter vom Bauernverband. Sie motivierten die größtenteils aus landwirtschaftlichen Betrieben stammenden Frauen, den Verein zu gründen und so Zugang zu Fortbildungen, Kursen und anderen Aktivitäten zu erhalten. Natürlich sollten auch unterhaltsame Treffen, Lehrfahrten und Unternehmungen auf dem Programm stehen. Oftmals mussten sich die Frauen diese Treffen aber buchstäblich „freischaufeln“, waren doch Kinder zu versorgen und die Stallarbeit zu erledigen. Aber es waren die entspannten und fröhlichen Runden, welche in weiblicher Gemeinschaft viel Spaß bereiteten und woraus die Frauen Kraft für den Alltag schöpfen konnten.

Im Laufe der vergangenen 40 Jahre wurden unzählige Kurse, Ausflüge, Feste und Feiern veranstaltet. Geändert habe sich die Zusammensetzung der Mitglieder. Bei der Gründung hatten 95 Prozent der Frauen einen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Heute haben von den rund 100 Mitgliedern, die als „Frauen auf dem Lande“ dem Verein angehören, nur noch wenige einen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Sie setzen sich aus allen Alters-, Berufs- und Bevölkerungsgruppen zusammen.

Mit dem Leitsatz der Landfrauen „Landfrauen bringen Leben aufs Land“ wollen die Mitglieder in das nächste Jahrzehnt starten. Unter der Maxime „Kulturgut bewahren und Neues entdecken“ stehen vielfältige Besichtigungen, Führungen, Fachvorträge, Schulungen (zu Tablet und Smartphone), Ausflüge und gemütliche Abende auf dem Programm. Wichtig sei, dass sich Mitglieder und Gäste, die immer willkommen sind, in entspannter Atmosphäre treffen und austauschen können.