Laichinger kommen unter die Räder

Eine Woche nach dem 43. Zweier-Turnier kamen die fünf Tischtennismannschaften des TSV Laichingen in ihren Punktspielen unter die Räder und verloren alle fünf Partien. Die Spielberichte:

Nicht nur vom Ergebnis sondern auch von der Spielqualität her vollführte die erste Herrenmannschaft des TSV Laichingen in der Heimpartie gegen den RSV Ermingen geradezu einen Salto vorwärts. War sie in der Hinrunde noch mit 9:0 deklassiert worden, so gestaltete sie die Begegnung diesmal bis zur „Halbzeit“ (drei Eingangsdoppel und sechs Einzel) völlig offen und lag mit 5:4 in Front. Trotz des auch im zweiten Durchgang nie erlahmenden Widerstandes des TSV-Teams konnten die im oberen Mittelfeld der Bezirksklasse platzierten Gäste das Ruder aber doch noch herumreißen: Mit fünf in Serie gewonnenen Einzeln trugen sie am Ende den 9:5-Gesamtsieg davon.

Für die Laichinger Punkte zeichneten das Doppel Reiner Nübling/Heinz-Dieter Söll sowie in den Einzeln Herbert Schmid, Thomas Schwenkedel und zwei Ersatzspieler aus der dritten Mannschaft verantwortlich: Ralf Partenheimer (für den erkrankten Oliver Lehner) sowie Karl-Heinz Lehner (kurzfristig für Philipp Wagner eingesprungen) spielten unbeschwert auf und reüssierten je einmal.

Knapp mit 6:9 musste sich das zweite Herrenteam in der Kreisliga A gegen den TSV Herrlingen VI geschlagen geben. Laichingen bleibt auf dem achten Rang, Herrlingen ist jetzt Dritter. Trotz einer 2:1-Führung nach den Doppeln reichte es nicht zu einem Erfolg. Rößler/Schmid und Gruhler/Ruopp siegten, während Karakurum/Würfel verloren. Ausschlaggebend für die Niederlage war, dass Uli Rößler, Kevin Würfel und Gerhard Ruopp kein Match gewinnen konnten. Günter Schmid war das Gegenteil und holte zwei Siege. Mehmet Karakurum und Jan Gruhler spielten 1:1.

Gleich zwei hohe Niederlagen kassierte das vierte Herrenteam des TSV Laichingen innerhalb von nur drei Tagen in der Kreisklasse. Gegen den Tabellenersten TSV Beimerstetten III gab es ein glattes 0:8 und gegen den Tabellenzweiten SSG Ulm III verloren sie mit 1:8. Den Punkt holte das Doppel Dieter Fuhlbrügge/Thomas Mangold. Laichingen bleibt trotz der Schlappen auf dem dritten Tabellenplatz.

Im Heimspiel der Jungen in der Kreisliga B verlor das TSV-Team gegen den RSV Ermingen mit 2:6. Aron Steeb/Kevin Neuburger siegten im Doppel und Sven Ganser holte noch einen Einzelpunkt. Allerdings konnte der TSV Laichingen nicht in bester Besetzung antreten.