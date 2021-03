Laichinger Kirchenmusik im 18. Jahrhundert: Von Beharrlichkeit und Widerspruchsgeist

Was bedeutete Kirchenmusik im 18. Jahrhundert für die Gottesdienstbesucher und welche Art von Musik gab es im Gottesdienst? Das erklärt Stefanie Palm vom Archiv der evangelischen Landeskirche.

Geistliche Kirchenmusik war ein wesentliches Element der nachreformatorischen Gottesdienste. Musik war dem Gedanken Luthers folgend ein Geschenk von Gott und mittels der Musik sollten die Herzen der Menschen erreicht werden. Im Mittelpunkt standen der deutschsprachige Choral und der Gemeindegesang.

Das Singen galt „einzig Gott zur Ehre“. Wie tröstend war für die Menschen damals wohl ein Choral von Paul Gerhard: „Wie soll ich dich empfangen…“ oder „Befiehl du deine Wege…“? Wie tief die Verbundenheit der Gemeindeglieder mit diesen Liedern war, zeigte sich spätestens mit der Einführung eines neuen Gesangbuches 1791. Darin waren von 629 Liedern nur noch 14 Lieder von Luther und 10 von Paul Gerhard.

Die Älbler lehnen das neue Gesangbuch ab

Um der Gemeinde den Wechsel zu erleichtern, hatte der Laichinger Pfarrer Perrenon extra 200 Gesangbücher an arme Schulkinder verteilen lassen. Allerdings konnte er in den nächsten Jahren wenig Positives über den Einsatz des neuen Gesangbuches an obere Stellen berichten. Die Gemeinde sang die neuen Lieder nicht mit.

Ähnliche Nachrichten trafen aus dem ganzen Land bei der Kirchenleitung in Stuttgart ein. Den Menschen waren die neuen, zum Teil neu gedichteten und vertonten Lieder inhaltlich zu oberflächlich und sprachlich zu schlecht. Und es ging in den stark belehrenden Texten oftmals um die Pflichten der Untertanen gegenüber der Obrigkeit. Die Gemeinden wollten jedoch mitentscheiden, welche Lieder sie singen. Pfarrer Perrenon berichtet 1796 an die Kirchenleitung, dass die Laichinger gehört hatten, dass an den wenigsten anderen Orten das neue Gesangbuch wirklich eingeführt worden war und deshalb wollten auch sie es nicht benutzen.

Neben dem Gesang der Gemeinde gab es einen Knabenchor, der den Gemeindegesang unterstützte und Kantaten sang. Wie allgemein üblich waren die Schulmeister für diesen zuständig. Die Jungen hatten bei den Sakramentsgottesdiensten weiße Chorhemden (wie die Geistlichen) zu tragen, so wie man sie heute noch von manchen Knabenchören kennt.

Chancen für musikalische Kinder

Die Lehrkräfte gaben einigen Kindern auch Instrumentalunterricht. 1781 erhielt der Laichinger Mesner und Schulmeister Schwenck für den Geigenunterricht von drei Jungen fünf Gulden. Ein Jahr später bekam er für den Musikunterricht von zwei Jungen und einem Mädchen sechs Gulden und 30 Kreuzer.

Für die jungen Musiker und Musikerinnen taten sich neue Entfaltungsmöglichkeiten auf und es wurde der musikalische Nachwuchs für die Kirchenmusik gesichert. Diese bestand aus vier bis acht für die Gottesdienste angestellten Musikern. Sie bliesen den Zink, das hölzerne Haupt-Blasinstrument auf dem Land bis um 1750. An Streichinstrumenten werden 1774 in einem Inventarium Violinen, Bratsche und Violone genannt. Dazu kamen zwei Klarinetten.

Die eingesetzten Sonaten und Arien waren in mehrere Bücher zusammengebunden. Die Instrumente und Noten gehörten dem Heiligen St. Alban (dem Kirchengut) und wurden auch dort aufbewahrt. Der Heilige St. Alban war ebenfalls für regelmäßige Reparaturen und Neuanschaffungen zuständig.

Geld für die Musik war vorhanden

Leider haben sich keinerlei Notenwerke aus dieser Zeit in Laichingen erhalten. Für den Betrieb der Orgel wurden zwei Orgeltreter (Calcanten oder Kirchendußler) benötigt. Am 25. Januar 1782 wurde Johann Georg Widmann in dieses Amt gewählt. Heinrich Häberle war sein Kollege. 13 Jahre später, 1795, gab Georg Widmann sein Amt wieder auf. Auf ihn folgte Ezechiel Wittlinger, der für sein Amt drei Gulden pro Jahr erhielt.

Das Geld für die Ämter, Instrumente und Noten war auf jeden Fall vorhanden. Eine Aufstellung zur Besoldung der Musikanten nennt 1784 als Gesamtausgabe für die Kirchenmusik 46 Gulden. Davon erhielt Schwenk als „Music Rector“ sechs Gulden. Das Vermögen des Laichinger Heiligen betrug 1781 immense 36 439 Gulden. Jede Gemeinde hatte dieses „Heiliger“ oder „Heiligenkasten“ genannte Kirchenvermögen.

Im Fall von Laichingen bestand es aus sehr vielen Zehntrechten in und um den Flecken herum. Von allen Erträgen gingen zehn Prozent an die Kirchenkasse. Davon wurden der Geistliche und alle anderen Ämter bezahlt, ebenso die Gebäude wie Kirche, Schule, Kornspeicher, Pfarrscheune und alle Ausgaben im Rahmen der Sozialhilfe. Deshalb konnten 1783 auch die hohen Kosten für die Erneuerung des Kirchturms bezahlt werden. Die Materialkosten und die Löhne für Ziegler, Kupferschmid, Schmid, Schlosser, Vergoldung und Zimmermann, beliefen sich auf über 360 Gulden.

„Musik Rector“ steigt zum „Musikdirector“ auf

In den Jahren 1825 bis 1828 gab es Bemühungen, die wohl zu dieser Zeit ziemlich brach liegende Kirchenmusik wieder aufzurichten. Allerdings erwecken die Schriftstücke den Eindruck, als ob die Kirchenkonventsrichter Johannes Schneider, Salomon Schwenk, Conrad Ebner, Georg Kölle, Michael Häberer samt Pfarrer Zeller und dem Schultheiß Wörner ihre Pläne unter sich ausgemacht hatten und die Angelegenheit relativ zügig vom Oberamt in Münsingen genehmigt haben wollten.

Es lief nicht ganz so wie sie es sich ausgedacht hatten. Sie hatten wohl nicht damit gerechnet, dass Schulmeister und „Musik Rector“ Schwenk sich selbst mit seinem eigenen Konzept an das Oberamt in Münsingen wenden würde. Letztendlich wurde der schon genehmigte Vorschlag des Kirchenkonvents offiziell wieder aufgehoben. Das Gremium musste sich mit Schwenk einigen. Es lief letztlich auf einen Kompromiss zugunsten Schwenk hinaus – sein wesentlich umfassenderer, kostenintensiverer und gut begründeter Vorschlag wurde zu großen Teilen übernommen. Und Schwenk stieg vom „Musik Rector“ zum „Musikdirector“ auf, natürlich mit Gehaltserhöhung.

Die Autorin

Stefanie Palm, Jahrgang 1974, ist in Laichingen geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Buchbinderin im Handwerk, bevor sie in Tübingen und München Geschichtliche Landeskunde auf Magister studiert hat. Ihre Magisterarbeit schrieb sie über den Laichinger Kirchenkonvent im 18. Jahrhundert. Weitere wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema folgten.

Seit Oktober 2019 arbeitet sie im Archiv der evangelischen Landeskirche in Möhringen. Dort sind die älteren Kirchenbücher des Evangelischen Pfarramts Laichingen unter der Bestandsbezeichnung LKAS Pfarrarchiv Laichingen zu finden.