Laichinger Kirche verwandelt sich in eine Disko

Nach langer Vorbereitung war am 31. Oktober in Laichingen alles bereit für den Jugendgottesdienst, die Churchnight. Mehr als 300 Jugendliche versammelten sich ab 19 Uhr in der Albanskirche, um den Reformationstag zu feiern. Das Thema lautete „TrueFriendship“ (wahre Freundschaft), darum brachten viele ihre besten und engsten Freunde mit.

Als Einstieg gab es ein Quiz, bei dem zwei Paare bester Freunde gegeneinander antraten und unter Beweis stellen mussten, wie gut sie den Anderen kennen. Jakob Luz, Jugendreferent aus Feldstetten, hielt die Predigt und verbreitete die „Message“ (Botschaft) unter den jungen Leuten. Dazu erzählte er nicht nur Geschichten von seinem besten Freund, wie dieser ihn immer wieder mit seiner unkomplizierten Art aufbaute, sondern er brachte ihn auch noch mit zur Churchnight. Auch die Jugo-Band sorgte laut Mitteilung für gute Stimmung. Nach dem Gottesdienst ging es im Alban Plus weiter. Dort waren Stationen aufgebaut. In einer Fotobox war es möglich, den Abend mit seinen Liebsten in einem Foto festzuhalten. Beim Karaoke konnte man seine Gesangskünste unter Beweis stellen. Und bei Spikeball wurden die sportlichen Fähigkeiten abgerufen. Wer Bedarf auf eine gute Konversation hatte, konnte sich am Essensstand mit liebevoll zubereiteten Häppchen eindecken und plaudern. Zudem war ein Gebetsteam unterwegs, vor das man seine persönlichen Anliegen bringen und mit ihnen beten konnte. Um den Abend dann „noch richtig schön“ ausklingen zu lassen, legten in der Kirche zwei DJs auf.