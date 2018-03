Laichinger Karateka beim VfL Kirchheim zu Gast

Die Judo- und Karateabteilung des TSV Laichingen war am Sonntag beim alljährlichen Frühjahrslehrgang der Karateabteilung des VfL Kirchheim in der Walter-Jakob-Sporthalle dabei.

Der Lehrgang stand in diesem Jahr unter dem Motto: zielorientiertes Handeln. In jeweils zwei Einheiten, unterteilt in Unter- und Oberstufe, konnten die Karatekas lernen, wie sie ihren Körper richtig einsetzen. Das Hara, die Mitte des Körpers, spielte bei der Synergien der Bewegungen eine wesentliche Rolle. Die Laichinger Karatekas mussten feststellen, dass Kraft nicht alles ist und der richtige Einsatz der Hüfte durchaus auch schweißtreibend sein kann.