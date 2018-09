Laichinger Künstlerin zeigt erstmals Zyklus von Kreidezeichnungen

„Wenn ich nicht malen kann, dann ist das, wie wenn man mir die Luft zum Atmen nähme“, so die Künstlerin Sylvia Rösch-Jarosch, deren Ausstellung am Montagabend in der Sparkasse in Laichingen eröffnet wurde.

Noch vor dem Frühstück nimmt sie Stifte, Pinsel und Papier zur Hand und malt. So hat sie in den vergangenen Jahren Schachtel um Schachtel mit hunderten ihrer kleinformatigen Aquarell-Zeichnungen gefüllt. Ein kleiner Ausschnitt davon, rund 200 Stück, sind in der Sparkasse zu sehen.

„Mit zarten Farben ausgefüllt“

Ihre Bilder zeugen von der Kreativität und gleichzeitig der eindeutigen, wiedererkennbaren Bildsprache der Künstlerin: „Menschen, Tiere, Engel, Pflanzen – wie flüchtig mit schwarzen Linien aufs Papier gezeichnet und dann mit zarten Farben ausgefüllt“, so die Sparkasse in einer Mitteilung.

Als Kontrast und Ergänzung zeigt die Künstlerin erstmals einen Zyklus von Kreidezeichnungen: großformatige, kräftige Bilder mit breiten Kohlestrichen und in den Tönen schwarz, weiß und grau gehalten. Die Ausstellung, so Sylvia Rösch-Jarosch, sei ein Innehalten, ein Rückblick auf das Gewesene im Hinblick auf den Aufbruch in neue Ausdrucksformen.

Sylvia Rösch-Jarosch wurde 1943 in Breslau geboren. Vertrieben durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges floh die Mutter mit ihr zunächst nach Dresden, dann weiter nach Kirchheim unter Teck.

Als junge Frau suchte Sylvia Rösch-Jarosch nach einer Ausbildungsmöglichkeit, in der sie gleichzeitig ihrem Drang nach künstlerischem Wirken nachgehen konnte. So kam sie nach Laichingen an die Webschule. Von dort aus nahm sie ihren Weg an die Kunstakademie in Stuttgart und an die Werkschule in Köln. Sie kehrte nach Laichingen zurück, dort hatte sie ihren Mann kennengelernt, dort gründeten sie eine Familie, dort kam Tochter Perdita zur Welt. Diese, inzwischen promovierte Kunstwissenschaftlerin in Konstanz, führte am Montagabend im Rahmen der Vernissage in das Werk ihrer Mutter ein.