Laichinger Judokas mischen erneut vorne mit

Gleich zwei Turniere in unterschiedlichen Altersklassen sind für die Jukokas des TSV Laichingen am vergangenen Wochenende angestanden. Zu zwei Wettbewerben mussten sich die Laichinger Judokämpfer aufteilen. Die U15-Sportler fuhren nach Pforzheim zu den süddeutschen Einzelmeisterschaften, dies ist das höchste Turnier in dieser Altersklasse. Parallel dazu trafen sich in Biberach die U10-Judokämpfer zu den diesjährigen Bezirksmeisterschaften.

Da die Teilnehmerzahl bei den süddeutschen Meisterschaften so hoch war, wurden am Samstag die Meister bei den Jungen ausfindig gemacht und am Sonntag bei den Mädchen. Mit dabei waren auch mehrere Qualifizierte vom TSV Laichingen: So startete am ersten Tag Lukas Kaiser in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Nach einer Unachtsamkeit im zweiten Kampf musste er sich in der Trostrunde an die Spitze zurückkämpfen. Durch den Ehrgeiz gepackt, schaffte es Lukas Kaiser, alle weiteren Kämpfe für sich zu entscheiden. Er sicherte sich somit am Ende den dritten Platz.

Lars Kühnel als Favorit

Lars Kühnel ging als Mitfavorit in der Klasse bis 60 Kilogramm auf die Matte und dominierte seine Kämpfe gewohnt von der ersten Runde an. Lediglich im Finale musste er sich seinem Kontrahenten aus Bayern geschlagen geben und beendete das Turnier mit einem hervorragenden zweiten Platz. Nicht ganz so gut lief es am Folgetag für seine Schwester in der stark besetzten Klasse bis 52 Kilo, so schied Laura Kühnel nach zwei verlorenen Kämpfen vorzeitig aus.

Zoe Sailer startete in ihrem ersten Jahr in der U15 in der Gewichtsklasse bis 36 Kilo und belegte dort einen neunten Platz, womit sie ein klares Zeichen dafür setzte, wie viel Potential für die nächsten U15-Jahren noch in ihr steckt. Als letzte Starterin für den TSV Laichingen ging Leelou Theodorescu in der Klasse bis 63 Kilo an den Start, ambitioniert die dritte Medaille für die Laichinger zu holen. Sie kämpfte sich von Runde zu Runde durch das Turnier, bis sie im Kampf um Platz drei ihrer Erzrivalin gegenüberstand. In dem kleinen Finale musste sich Leelou Theodorescu knapp geschlagen geben. Sie verpasste das Podest somit nur knapp, darf sich aber dennoch über den fünften Platz freuen.

Janne Mayer holt Meistertitel

Bei den Bezirksmeisterschaften der Altersklasse U10 in Biberach konnten aus terminlichen Gründen nur zwei Laichinger Starter teilnehmen. Dennoch zeigten sie bei ihren Kämpfen, dass man die kleinsten TSV-Judokämpfer nicht unterschätzen darf. Alexander Talkenberger startete in einer stark besetzten Klasse bis 25 Kilogramm und konnte nach vier nervenaufreibenden Kämpfen am Ende den fünften Platz erkämpfen. Nichts anbrennen ließ an diesem Tag Janne Mayer, er dominierte seine Kämpfe von Beginn an und sicherte sich somit den Titel als Bezirksmeister. Janne Mayer durfte viele Glückwünsche entgegennehmen und freute sich über seinen ersten Platz in seiner jungen Sportlerlaufbahn.