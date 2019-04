Laichinger Judokas in Kirchheim erfolgreich

Sechs Laichinger Judokas kämpften am Samstag in Kirchheim bei den Süd-Württembergischen Meisterschaften der Altersklasse U15 um die Podestplätze.

In der Gewichtsklasse unter 60 Kilogramm traten zwei Athleten der Judo- und Karateabteilung an, allerdings hatten Mika Maute und Hannes Mayer an diesem Tag kein glückliches Los, so dass sie sich mit einem fünften und einem siebten Platz vom Turnier verabschieden mussten. Besser erging es Jakob Kölle bei seinem ersten Turnier in der Altersklasse U15. In vier sehr ausgeglichenen und spannenden Kämpfen zeigte er, dass er durchaus mithalten kann und bestätigte dies abschließend mit dem dritten Platz. Lukas Kaiser trat in der Gewichtsklasse über 66 Kilo an und belegte nach mehreren kräftezehrenden Kämpfen Platz zwei. Ein noch besseres Ergebnis an diesem Tag erzielten die Mädchen: So schaffte es Zoe Sailer, den ersten Titel in der Gewichtsklasse unter 36 Kilogramm nach Laichingen zu holen. Etwas spannender machte es Leelou Teodorescu in der Klasse unter 63 Kilogramm, aber auch sie schaffte es am Ende, alle Kämpfe für sich zu entscheiden und belegte ebenfalls den ersten Platz. Alle Laichinger Judokas haben sich zu den Württembergischen Meisterschaften im Mai in Heilbronn qualifiziert, wo sie um die Tickets zu den Süddeutschen Meisterschaften kämpfen.