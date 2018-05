Laichinger Judoka räumen ab

Nicht nur die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür, sondern auch der Judonachwuchs übt schon mal beim alljährlichen Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Dieses Jahr fand die Oberschwaben-Meisterschaft in der neuen Turnhalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums in Ehingen statt.

Mit dabei waren auch wieder 17 Athleten der Judo- und Karateabteilung des TSV Laichingen zusammen mit ihren beiden Trainern Fabian Daiber und Lisa Leonhardt.

Katia Füllemann startete in der Gewichtsklasse bis 30 Kilo, sie schrammte nur knapp an einem Podestplatz vorbei und belegte Platz vier. Etwas mehr Glück hatte Aron Bartuli. Er schaffte es bei seinem ersten Wettkampf gleich aufs Podest: Rang drei. Mika Maute musste sich nur im Finale geschlagen geben und wurde Zweiter. Zwei souveräne erste Plätze in der Wettkampfklasse V gab es für Janne Mayer und Jakob Kölle. Beide konnten all ihre Kämpfe vorzeitig gewinnen.

In der nächst höheren Wettkampfklasse gab es drei vereinsinterne Finals. Das erste bestritten Mark Schwenk und Jonas Holder. Dieses Mal war das Glück auf Jonas’ Seite und er sicherte sich den dritten Titel für die Laichinger Judoka. Auch Leelou Theodorescu und Laura Kühnel trugen das Finale untereinander aus, Theodorescu behielt die Oberhand und gewann gegen ihre Trainingspartnerin.

Das letzte Laichinger Finale in der Wettkampfklasse IV trugen Hannes Mayer und Lars Kühnel aus. Beide schlugen sich tapfer, doch hatte Lars am Ende ein paar Körner mehr und holte somit den Titel. Für weitere Titel sorgten Lukas Kaiser in der Klasse bis 61 Kilo sowie Amelie Häberle.

Auch in der Wettkampfklasse III kam es zu einer Finalbegegnung unter zwei Freundinnen: Sanna Mayer und Mia Maute. Am Ende gewann Sanna Mayer. Für die letzten beiden Titel für den TSV sorgten Roman Titos und Johannes Bohnacker, welche ebenfalls all ihre Kämpfe gewinnen konnten.

Somit belegten die Laichinger Judoka am Ende nicht nur zehn Mal den ersten Platz, sondern schafften es auch den dritten Platz der Schulwertung für das Albert-Schweitzer-Gymnasium und zum zweiten Mal in Folge sogar den ersten Platz für die Anne-Frank-Realchule zu holen.