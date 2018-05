Laichinger Judo-Frauen und -Mädels auf Erfolgskurs

In Pforzheim haben am Wochenende die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften der Altersklasse U13 im Judo stattgefunden. Mit dabei waren die Laichinger Judomädels Laura Kühnel und Leelou Theodorescu; sie gingen in einer neuen, für sie unbekannten Gewichtsklasse an den Start und versuchten, ihr Können unter Beweis zu stellen. Für Leelou lief es zu Beginn in der Gewichtsklasse -57 Kilo sehr gut, ehe sie knapp der späteren Siegerin unterlag. Dennoch konnte sie sich einen hervorragenden dritten Platz sichern. Etwas mehr Glück hatte Laura in der Klasse -52 Kilo. Sie schaffte es nach einer durchaus sehenswerten Leistung auf den zweiten Platz. Ihre Judotrainerin Lisa Leonhardt komplettierte bereits eine Woche zuvor das Frauen-Podest. Sie schaffte es, gemeinsam mit der Frauenmannschaft des VfL Ulm, sich den Meistertitel in der Württembergliga zu sichern. Damit hat die Mannschaft um Lisa die Chance, in der Relegation um einen Startplatz in der zweiten Judo-Bundesliga zu kämpfen. Fotos: TSV Laichingen