Laichinger holt Bronze bei Bodybuilding-DM

In Badehose, eingeölt und mit vermeintlicher Bräune stehen sie auf der Bühne. Das Publikum jubelt. Fünf Männer zeigen jeden einzelnen ihrer trainierten Muskeln. Tief Luft holen, anspannen und trotzdem dabei lachen. Eine gute Figur machen. Schließlich geht es für die Bodybuilder um den Deutschen Meistertitel in der Katergorie „Mens Physique 3“. Unter den „Natural-Athleten“, wie sie sich bezeichnen, auf der Bühne im Scheinwerferlicht ist auch ein gebürtiger Heroldstatter, der inzwischen mit seiner Freundin in Laichingen wohnt – Sven Dominke.

Eigentlich sei er ja vor drei Wochen schon mit dem Ziel nach Wiesloch in Rhein-Neckar-Kreis gefahren, um am Ende ganz oben zu stehen, erzählt der 26-Jährige. Doch daraus wurde nichts. Platz drei und damit immerhin eine Bronzemedaille sprang für den früheren Kicker des SC Heroldstatt bei seiner zweiten Deutschem Meisterschaft heraus. Das ist „nicht ganz so schlecht“, sagt er. Doch so ganz zufrieden scheint er damit nicht zu sein. Allerdings, das gibt er zu, sei die Entscheidung für den neuen Deutschen Meister, Tobias Abdoul Hamid, „ziemlich klar“ ausgefallen. „Seine Hautfarbe ist dunkler. Er ist einfach schon anders gebaut als wir Deutschen“, erklärt Sven Dominke, der wenige Tage zuvor erst Fränkischer und später auch noch Bayerischer Meister im Bodybuilding wurde.

Persönlicher Trainer in Augsburg

Aber warum eigentlich in Bayern? Weil sein persönlicher Trainer, Bernhard Schuber, für einen Verein in Augsburg arbeitet. Und nur über einen Verein kann Dominke an Meisterschaften des Deutschen Bodybuilding- und Fitness-Verbands (DBFV) teilnehmen. Dazu kommt, dass es eine Schwäbische Meisterschaft nicht gibt.

Seine Gewicht stemmt Dominke aber in Schwaben – im Inform Fitness in Laichingen. Sechs Mal die Woche, zwischen anderthalb und zwei Stunden lang, trainiert er dort. „Das ist schon Leistungssport“, sagt er. Und dazu gehört auch die richtige Ernährung.

Alkohol trinke er sowieso fast keinen bis wenig. Mit dem 1. Januar, also ungefähr fünf Monate vor der Deutschen Meisterschaft, hat er gemeinsam mit der Vorbereitung auf den Wettkampf eine Diät bekommen. Von 105 Kilogramm ging es runter auf 90. Hühnchen, Reis und Broccoli sei in der Zeit vor allem auf dem Speiseplan gestanden, erzählt Dominke, der in Laichingen die Realschule besuchte und jetzt als Personalberater in der Unternehmensberatung seines Vaters in Stuttgart arbeitet.

Bodybuilding ist sein Hobby

Denn Bodybuilding ist sein Hobby. Und das wird es wohl auch bleiben, denn Geld lässt sich damit nicht verdienen. Mit 16 Jahren hat er damit begonnen. „Als ich aufs Kicken keine Lust mehr hatte“, sagt er und gibt offen zu: „Mir ging es damals nur ums Aussehen. Mir hat es gefallen, wenn ich trainierte Leute gesehen habe.“ Aber weil ihm das einfache Trainieren nicht mehr ausgereicht hat, hat er vor zwei Jahren für sich beschlossen: „Ich will damit auch etwas erreichen.“ 2016 wurde er bei seiner ersten DM Sechster, jetzt Dritter. Sein kurzfristiges Ziel bleibt weiterhin: Deutscher Meister.

Doch was braucht er dafür? Worauf achten die neun Kampfrichter? Das kann Dominke selbst nicht wirklich erklären, spricht von „großer Brust“ und „solidem Bauch“. Aber: „Das ist klar subjektiv“, sagt er. Dennoch werde er sich nach einem Jahr Pause weiter verbessern müssen, um sein Ziel zu erreichen. Dopingmittel wie Testosteron sind für ihn dabei ein Tabu. Nicht in Laichingen, aber durchaus in anderen Fitnessstudios gebe es zwar Menschen, die ihm das vorwerfen. Doch er sagt klar: „Das ist alles natürlich antrainiert.“

