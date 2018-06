Laichinger helfen, das Paradies zu schützen

Oh wie schön ist Sumatra: 200 Besucherinnen und Besucher, darunter viele Fünftklässler des Laichinger Albert-Schweitzer-Gymnasiums mit Eltern, haben sich am Samstag fasziniert gezeigt von einer Fotoreportage Sabine Geigers. In der Daniel-Schwenkmezger-Halle (DSH) präsentierte die Fotografin „Sumatra – the hidden paradise“ („Sumatra – das versteckte Paradies“). Anlass war ein Schulprojekt über die indonesische Insel, Heimat von selten gewordenen Orang-Utans, saftigen Regenwäldern, Elefanten und verträumten Wasserfällen. Geschützt wird das Paradies von Einheimischen, die vom sanften Tourismus leben. Und Unterstützung bekommen sie nun aus Laichingen.

Was verbindet Fotografin Sabine Geiger mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium und warum gibt es dieses neue Schulprojekt? Die Erklärung dazu lieferten Claudia Sabjetzki, Vorsitzende des Vereins der Eltern und Freunde der Laichinger Schule (Förderverein), und Religionslehrerin Eva-Maria Herrmann. Letztere hatte die aus Tamm bei Ludwigsburg stammende Fotografin während einer Reise nach Sumatra kennengelernt. Aus dieser gemeinsamen Erfahrung heraus entstand die Idee zu einem Hilfsprojekt (wir berichteten). Startschuss war am Samstag in der DSH.

Nationalpark vergrößern

Dreh- und Angelpunkt des Projekts ist die „Tangkahan Community“, so Initiatorin Eva-Maria Herrmann. Dabei handele es sich um eine Dorfgemeinschaft am Rande des Gunung-Leuser-Nationalparks im Norden Sumatras. Das zentrale Anliegen der Menschen dort sei der Erhalt und sogar die Ausweitung des Nationalparks. In der demokratisch organisierten „Community“ würden Entscheidungen gemeinschaftlich gefällt, das Dorf lebe selbstversorgt und stemme auch die Versorgung von Gästen über einen eigenen Obst- und Gemüseanbau.

Ziel des Schulprojekts ist es nun, den sogenannten „English-Club“ in der „Tangkahan Community“ auf Sumatra zu unterstützen; eine weiterführende Englischschule nach der Mittelschule. Nur durch den Unterricht dort sei es möglich, dass die einheimische Bevölkerung auch weiter vom sanften Tourismus leben kann. Lehrer müssten bezahlt werden, zum Teil müssten diese aber monatelang auf ihr Gehalt warten.

Zurück von ihrer Reise nach Sumatra hatte Religionslehrerin Eva-Maria Herrmann ihren Kollegen in Laichingen von der Insel-Gemeinschaft und deren Plan berichtet, Natur auf Sumatra zu bewahren. Dieser Gedanke ließ die Fachschaft „Religion“ am Gymnasium Feuer und Flamme werden. Man beschloss, zu helfen. Und weckte auch bei den Schülern der fünften Klasse Begeisterung für das Vorhaben. Missionsarbeit auf Sumatra und die bedrohte Tierwelt wurden zu Unterrichtsthemen.

Bildung ist die Basis

Am Samstag präsentierten die Schüler die Ergebnisse ihrer Projektarbeit. So zum Beispiel ein Gewürzpuzzle. Schon im Vorfeld hatten eine Bilderausstellung von Sabine Geiger und Bakwan neugierig gemacht auf den dann folgenden Reisebericht. Bakwan ist eine Speise aus Sumatra.

„Sicher doch, die Liste der Länder, denen man helfen kann, ist groß“, bemerkte Claudia Sabjetzki, aber: „Eine Veranstaltung dieser Art gab es am Albert-Schweitzer-Gymnasium noch nie.“ Ökologisch nachhaltiger Umgang mit der Natur oder das Bewusstsein über eine Pflanzenwelt und Tiere, die vom Aussterben bedroht seien, all das bedürfe früher Bildung. Deswegen sei es wichtig, die Schule in der „Tangkahan Community“ zu unterstützen. Schon Albert-Schweitzer, Namensgeber des Gymnasiums, Arzt und Friedensnobelpreisträger, habe gesagt: „Man muss etwas, und sei es noch so wenig, für diejenigen tun, die Hilfe brauchen. Etwas, was keinen Lohn bringt, sondern Freude, es tun zu dürfen.“