Laichinger Hektor-Akademie startet mit neuer Koordinatorin ins neue Semester

Kurz vor den Sommerferien haben sich die Dozenten der Hector-Kinderakademie getroffen, um das neue Programm zu besprechen. Anne Dorothee Schmid, die Schulleiterin der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule, freute sich, im kommenden Halbjahr ein umfangreiches Themenangebot bieten zu können.

Die Themen sind breit gefächert, die „Hector-Kinder“ können wählen zwischen Geschichte, Literatur, Sprachen, mathematischen Spielen, Schach, künstlerischem Gestalten, sie können der Frage nachgehen „Was macht mein Gehirn am Samstag?“ oder sich mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen.

Seit vielen Jahren schon betreut Anne Dorothee Schmid den Standort Laichingen der Hector-Kinderakademie, zunächst in Feldstetten, dann in Laichingen. Zum neuen Semester übergibt sie ihr Amt an Anna Sandkuhl, Grundschullehrerin am Bleichberg. Diese wird sich nun um die Belange der Dozenten kümmern und dafür sorgen, dass das Programm weiterhin so vielfältig bleibe.

„Ich freue mich schon auf die neue Aufgabe“, sagt Anna Sandkuhl. Wie auch Anne Dorothee Schmid lägen ihr die Belange besonders begabter Grundschulkinder am Herzen.

Die Begabungsförderung ist ein Teil des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags. Die Hector-Kinderakademien bieten besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein besonderes Förderprogramm an, das weit über die regulären Unterrichtsinhalte hinausgeht. Der Schwerpunkt der Kursthemen liegt auf den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Mit dem Kursangebot sollen die Interessen und Talente der Kinder gefördert werden sowie intellektuelle und soziale Herausforderungen geschaffen werden.