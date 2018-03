Laichinger Handballer gewinnen ihre Heimspiele

Beide aktiven Handballmannschaften des TSV Laichingen haben ihre Heimspiele am Wochenende gewinnen können. Die Damen besiegten die HSG Langenau/Elchingen mit 18:12. Die Männer waren in der heimischen Jahnsporthalle mit 28:24 gegen die SG Burlafingen/Neu-Ulm erfolgreich. Die Spielberichte:

Damen mit Heimerfolg

Die Laichinger Damen hatten zu ihrem letzten Spiel in der Kreisliga Donau die Mannschaft der HSG Langenau/Elchingen zu Gast. In den ersten fünf Minuten konnte keine Mannschaft zum Torerfolg kommen. Die Laichinger Abwehr konnte den Gegner immer wieder zu Fehlern zwingen oder der Gegner musste aus einer schlechten Position aufs Tor werfen. Dies nutzten die Laichinger zu schnellen Angriffen und kamen dadurch zum Torerfolg. Auch die Spielzüge zeigten nun Erfolg. Der TSV hatte immer wieder klare Chancen. Nach zwölf Minuten führte man mit 6:1 Toren. Auch weiterhin zeigten die Laichinger Damen im Angriff schöne Spielzüge, einzig die Chancenverwertung hätte besser sein können. Jedoch stand die Abwehr weiterhin sicher. Das, was dennoch durchkam, wurde von der Torfrau entschärft. Zur Halbzeit führte der TSV Laichingen mit 10:5 Toren.

In der zweiten Halbzeit stand die Laichinger Abwehr weiterhin sicher. Die Mannschaft der HSG Langenau/Elchingen wurde immer wieder zu Fehlpässen gezwungen. Im Angriff hatte der TSV aber weiter Probleme, sich durchzusetzen. Klaren Torchancen wurden nicht herausgespielt. Oft wurde zu überhastet abgeschlossen. So konnten die HSG auf 13:11 verkürzen. In den letzten zehn Minuten zeigte die Laichinger Mannschaft im Angriff wieder mehr Durchsetzungsvermögen. So gewann die Laichinger Damenmannschaft in ihrem letzten Spiel sicher mit 18:12.

Es spielten: S. Smialy (Tor), J. Auer, M. Ruml 2, E. Gargavani, J. Lang 1, M. Lehner 9, L. Mangold, S. Hilsenbeck, M. Rey, A. Mangold 5, L. Sempfle 1, L. Loritz.

Männer erringen Heimsieg

Die Männer hatten die SG Burlafingen/Neu-Ulm aus der Kreisliga B Donau zu Gast. Nach einem guten Beginn mit einer 3:1-Führung ließen die Laichinger ihre Konzentration in der Abwehr zeitweise vermissen. Die dadurch entstandenen Lücken nutzten die Gäste, die zwischenzeitlich mit 7:6 in Führung gingen. Danach standen die Laichinger wieder kompakter und erzielten durch variabel vorgetragene Angriffe einige Treffer zur 14:11-Führung. Diese wurde bis zur Halbzeit beim Stand von 16:14 verteidigt.

Nach der Pause konnte Laichingen auf 19:15 erhöhen. Fehler in der Laichinger Abwehrarbeit begünstigten den Umstand, dass der Gast beim Stand von 20:18 auf zwei Treffer heran kam. Mit einem Zwischenspurt erhöhten die Laichinger fünf Minuten vor dem Ende auf 25:20. Wer meinte, das Spiel wäre schon gelaufen, sah sich getäuscht. Innerhalb von 90 Sekunden trafen die Gäste drei Mal, wodurch es beim Stand von 25:23 wieder eng wurde. Mit der richtigen kämpferischen Einstellung und spielerischen Mitteln sprang für die Laichinger am Ende ein 28:24-Heimsieg heraus.

Es spielten: R. Fuchs (Tor), F. Hilsenbeck (2), B. Steeb (2/1), J. Riek, V. Gargavanis, C. Ströhle (2), M. Tristram, M. Bohnaker, M. Roch (1), J. Renneberg (8), W. Wagner (2), J. Schwenk (2), K. Kneer (6).