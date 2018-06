Laichinger Handballer bei Sichtung in nächster Runde

Von Schwäbische Zeitung

Die Bogenschützen der TG Biberach haben beim Bezirksoberliga-Wettkampf in Altheim-Waldhausen den vierten Platz belegt. Damit sicherte sich die TG den Klassenerhalt.

Insgesamt acht Mannschaften gingen in Altheim-Waldhausen an den Start. Geschossen wurde nach dem Modus „Jeder gegen jeden“. Drei Schützen pro Mannschaft traten jeweils in jedem Match an, die Entfernung zum Ziel betrug 50 Meter. Für die TG Biberach waren der Blankbogenschütze Andreas Langen sowie die Recurveschützen Günter Schilling, Radmila Schilling, Sandro Castrignanò ...