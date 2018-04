Laichinger Händler basteln an Lieferdienst

„Laichingen bringt’s“ – so könnte ein neuer Service heißen, mit dem die Laichinger Wirtschaftsvereinigung Amazon & Co. Paroli bieten will. Bei ihrer Hauptversammlung stellte die Wirtschaftsvereinigung vor, wie das neue Angebot funktionieren soll: Kunden bestellen bei Mitgliedern der Wirtschaftsvereinigung im Internet und bekommen die Ware auf der Laichinger Alb noch am selben Tag geliefert. Da kommt es gelegen, dass das Land ab Sommer genau solche neuen Online-Vertriebskanäle in kleinen Kommunen fördern will.

Die Laichinger Wirtschaftsvereinigung hat die Zeichen der Zeit erkannt. Schon seit einigen Monaten bastelt eine Gruppe innerhalb des Gewerbevereins an einem neuen Bestell- und Vertriebskanal für Kunden auf der Laichinger Alb. Der Wirtschaftsvereinigung schwebt eine Art „lokaler Marktplatz“ im Internet vor, auf dem sich die Mitglieder des Handelsvereins nicht nur präsentieren können, sondern der es Kunden auch ermöglicht, direkt bei einem der dort vertretenen Geschäfte per Mausklick zu bestellen. Der Clou: „Dass die Ware noch am gleichen Tag geliefert wird“, so Klaus Hübner (Stadtapotheke), einer der Treiber des Projekts. Mit dem flotten Lieferdienst, so die Idee, will die Wirtschaftsvereinigung anderen Internethändlern ein Schnippchen schlagen. Denn Amazon & Co. seien zwar schnell, aber nicht so schnell, dass sie die im Netz bestellten Waren immer noch am selben Tag auch beim Kunden abliefern können. Diesen Standortvorteil will die Wirtschaftsvereinigung nutzen.

Apotheken als Vorbild

Frühestens Ende 2019 könnte das neue Angebot vollumfänglich verfügbar sein. Viele Punkte sind noch unklar. So müssen zum Beispiel nicht nur der Online-Marktplatz im Netz sowie die dazugehörige App noch programmiert, sondern natürlich auch der Lieferdienst erst aufgebaut werden. Hübner könnte sich aber vorstellen, mit dem Lieferdienst schon früher zu starten; womöglich wird der bereits existierende Medikamenten-Lieferservice der örtlichen Apotheken hier eingespannt. Dass Waren-Lieferungen noch am selben Tag grundsätzlich möglich sind, „machen die Apotheken ja vor“, sagte Hübner. Keine Option scheint es für die Wirtschaftsvereinigung zu sein, für die Auslieferung auf Paketlieferdienste zu setzen, wie es Amazon tut. Die Wirtschaftsvereinigung will den Lieferdienst selbst stemmen – oder sich lokale Partner suchen. Warum nicht das OKV-Mobil einbinden?

Nachdem die groben Pläne den Mitgliedern am Montag im Rössle-Saal vorgestellt waren, entspann sich eine rege Diskussion. Es ging um die Frage, wie die verschiedenen Warenwirtschaftssysteme der einzelnen Händler an die gemeinsame Online-Plattform angebunden werden können (über Schnittstellen), wie bezahlt wird, ob Bonitätsprüfungen nötig sind, und wie man die Kunden direkt auf die neue Plattform lotst. Klar ist: Abgedeckt werden soll nicht nur Laichingen, sondern die komplette Laichinger Alb. Was noch offen ist: Ob sich die Wirtschaftsvereinigung gemeinsam mit der Stadt bei einem neuen Landesprojekt bewirbt – bis zu 200 000 Euro an Fördergeldern sollen ausgeschüttet werden für ebensolche neuen digitalen Verkaufsplätze in kleineren Städten (wir berichteten). Bürgermeister Klaus Kaufmann zeigte sich vor Ort im Rössle aufgeschlossen. Und Ralf Schiffbauer (Volksbank) meinte: „Da sind wir dran.“ Bis Sommer muss die Bewerbung eingegangen sein.