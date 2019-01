Laichinger Gartenmarkt darf wachsen

Grünes Licht für den Laichinger Gartenmarkt Striebel. Der Bauausschuss, der beschließende Funktion hat, erlaubte am Mittwoch einen Anbau, durch den die Verkaufsfläche erweitert wird. Kritische Nachfragen blieben aber nicht aus.

Thomas Häberle (LAB) wollte wissen, warum man den Erweiterungs-Antrag überhaupt behandele. Er spielte auf eine Freifläche an (500 Quadratmeter), die der Gartenmarkt nutzt, dies aber schon seit Längerem ohne Genehmigung. Damit, so Häberle, müsse man sich doch dringlicher beschäftigen als mit dem neuen Antrag.

Ellinor Hageloch vom Bauamt widersprach. Der neue Antrag sei ordnungsgemäß eingereicht worden, die bislang nicht genehmigte Nutzung der Freifläche habe darauf keinen Einfluss. Dies könne aber zu einem späteren Zeitpunkt zum Thema werden.

Am Ende stimmte der Bauausschuss mit einer Enthaltung zu. An der nördlichen Eingangsseite des Gartenmarkts kann nun ein zweigeschossiger Anbau entstehen. Im Erdgeschoss sollen 300 Quadratmeter an Verkaufsfläche hinzukommen.

Hierfür waren aber Befreiungen vom Bebauungsplan nötig. Zum einen überschreitet der Gartenmarkt schon jetzt, und mit dem Anbau darüber hinaus, die zulässige Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern; mit dem Anbau wären es 2500. Die Beschränkung wurde im Laichinger Einzelhandelskonzept beschlossen. Außerdem sind eigentlich nur zehn Prozent der Gesamtverkaufsfläche für „innenstadtrelevante, branchentypische Randsortimente“ vorgesehen, im Fall von Striebel wären dies 150 Quadratmeter. Doch nun sollen auf 300 Quadratmetern solche Sortimente – Striebel will zoologischen Bedarf verkaufen – angeboten werden.

Die Räte zeigten sich einig mit der Verwaltung: Das Einzelhandelskonzept sei veraltet, außerdem sei das neue Angebot an zoologischem Bedarf keine Gefahr für andere Händler in Laichingen.

Durch den Anbau fallen zwölf Stellplätze weg. Ersatz in Form von 22 neuen soll östlich des Markts auf einem Streifen, der dem Zweckverband des interkommunalen Gewerbegebiets gehört, angelegt werden. Dieser muss der Verpachtung und Bebauung des Geländes noch zustimmen.