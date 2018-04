Laichinger für Leistungen in Elektrotechnik geehrt

Ausgezeichnete Leistungen in der Ausbildung hat der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg beim fünften Branchentreff vor Kurzem in Stuttgart gewürdigt. Drei Sieger des praktischen Leistungswettbewerbs der Handwerksjugend 2017 wurden vor Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft geehrt: Felix Beeg aus Stuttgart, Jakob Groß aus Laichingen (Zweiter von rechts) und Thomas Zinger aus Berglen.

Fachverbandpräsident Thomas Bürkle und Ministerialdirektor Julian Würtenberger gratulierten zu ihren Leistungen. „Wir sind sehr stolz darauf, so gute Nachwuchskräfte in unserem Elektrohandwerk zu haben“, meinte Thomas Bürkle, Präsident des Fachverbands. „Das Elektrohandwerk setzt gerade in den Zeiten des Fachkräftebedarfs verstärkt auf die Qualität der Ausbildung. So ist das Elektrohandwerk immer noch einer der beliebtesten Ausbildungsberufe.“

Bürkle übergab den Siegern eine Urkunde sowie einen Reisegutschein im Wert von 250 Euro. Jakob Groß vom Ausbildungsbetrieb Reif bekam die Auszeichnung für den Bereich Elektroniker, Informations- und Telekommunikationstechnik.