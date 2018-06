Laichinger Elektronik ist weltweit gefragt

Man nimmt sie im täglichen Leben gar nicht wahr, obwohl sie ständig um einen herum sind: Leiterplatten, die für die Funktionalität elektrischer Geräte zuständig sind. In Süddeutschland ist die Firma „Hannusch Industrieelektronik“ einer der wichtigsten Zulieferer für große Firmen. Von kleinsten Steuerungseinheiten bis zum kompletten Schaltschrank wird alles im Laichinger Werk gefertigt. Die Einsatzmöglichkeiten bei den Kunden sind fast unendlich – von der Kaffeemaschine bis zum Verkehrsmittel.

„Wir wissen oft schon gar nicht mehr, wo unsere Teile überall verwendet werden. Durch Umwege haben wir zum Beispiel kürzlich erfahren, dass unsere Displays jetzt in einem Flugzeug verbaut werden“, erzählt Geschäftsführerin Claudia Hannusch. Denn über die weitere Verwendung der bestellten Anfertigungen wird die Laichinger Unternehmerin oft im Unklaren gelassen.

„Die Firma habe ich vor 25 Jahren gemeinsam mit meinem Ex-Mann gegründet“, erzählt Hannusch. Seit 2000 hat sie alleine die Leitung inne, 2009 stieg Sohn Michael ein, der sein Diplom als Ingenieur abgelegt hat und nun für die Entwicklungsabteilung zuständig ist.

Auch gefragt in Übersee

Der Elektronikmarkt ist hart umkämpft: Besonders in Süddeutschland seien mehrere große Mitbewerber angesiedelt. Umso wichtiger sei es, den Kunden verlässlich das Produkt zu liefern. „Qualität, Termintreue und kurze Wege“ sind laut Claudia Hannusch nur einige der Punkte, die für ihre Firma sprechen sollen. Gerade der Standortfaktor spielt laut Sohn Michael eine große Rolle. „Rund 60 Prozent unserer Kunden kommen aus einem Radius von rund 200 Kilometer.“ Aber auch internationale Aufträge wickelt Hannusch ab. Bestellungen aus China oder den USA gebe es regelmäßig.

Bei der Besichtigung des Betriebs wird schnell klar, wie präzise dort gearbeitet werden muss: Besucher und Mitarbeiter müssen Anzüge aus antistatischem Stoff tragen. „Und unsere Räume sind stets auf unter 25 Grad gekühlt“, so Michael Hannusch. Dies sei nötig, damit keine Beschädigungen an den Teilen auftreten.

Die Firma stellt die vom Kunden gewünschten Elektronikteile in verschiedenen Verfahren her. Bei der Oberflächenmontage werden die entsprechenden elektrischen Komponenten auf die Leiterplatte gelötet. „Hier ist es wichtig, dass kein Sauerstoff an den Lötzinn kommt“, so der Entwicklungsleiter. Eine Kamera scannt jedes fertige Teil und vergleicht es mit einer im Computer gespeicherten Vorlage. Bei einem Fehler wird es automatisch aussortiert.

Hannusch möchte durch Leistung und Verlässlichkeit überzeugen. Dazu gehört ein offener Austausch mit den Abnehmern der Elektronikteile. „Wenn wir einen Auftrag einer Firma bekommen, die in Konkurrenz zu einem Kunden steht, sprechen wir das vorher mit diesem ab“, so die Inhaberin. Habe dieser etwas dagegen, lehne man lieber den Auftrag ab, als einen Partner zu verlieren. Dies ist nur eines der Prinzipien, die Sohn Michael von seiner Mutter gelernt hat. Eines Tages soll er den Betrieb übernehmen. Er weiß aber: „Es ist nie sicher, wie der Markt sich entwickelt. Man muss immer auf alles gefasst sein.“