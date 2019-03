Laichinger Chor huldigt dem Musical

Am vergangenen Wochenende war es mal wieder soweit: Wie jedes Jahr um diese Zeit findet für die Sängerinnen und Sänger von Pop & more Laichingen das Probenwochenende im Kloster Roggenburg statt. Im dortigen Familien- und Bildungszentrum gibt es nicht nur die entsprechenden Räumlichkeiten für einen effektiven Probenbetrieb; auch das Ambiente des Klosters und der Umgebung seien „in sich stimmig“, so der Chor in seiner Mitteilung. Insgesamt 22 Sängerinnen und Sänger probten dort mit dem musikalischen Leiter Helmut Hauber am neuen Konzertprogramm. Unter dem Titel „Musical 2.0“ wird der Chor am 19. Oktober in der Schwenkmezger-Halle konzertieren.

Insgesamt zwölf Stunden Probenzeit hatte Helmut Hauber, der musikalische Leiter, für dieses Chorwochenende angesetzt. Der Titel des Konzertes „Musical 2.0“ sei auch gleichzeitig Programm. Warum „Musical 2.0“? Weil Pop & more bereits zum zweiten Mal ein Konzert aus dem so großen Bereich der Musicals veranstaltet.

Im neuen Programm sind Stücke aus den Musicals Grease, Tarzan, Mamma Mia, Hair, Sister Act und vielen weiteren zu hören. Damit auch Freunde der deutschen Chormusik auf ihre Kosten kommen, wird der Chor Hits aus My fair Lady und „Ich war noch niemals in New York“ (Udo Jürgens) präsentieren.

Das Publikum dürfe sich also auf ein „wiederum sehr anspruchsvolles Konzert“ mit mitreißenden, bekannten Evergreens und einem gut eingestimmten Chor freuen, bei welchem auch „die allen bekannte Band“ wieder für das entsprechende rhythmische Fundament sorgen wird.

An diesem Wochenende wurde aber auch noch für einen anderen wichtigen Auftritt geprobt. Denn am Samstag, 16. März, wird Pop & more neben anderen Chören das Vorabendkonzert des Chorverbandes Ludwig Uhland mitgestalten. Dieses findet in diesem Jahr in Hohenstein statt und ist immer der Auftakt für die am Sonntag stattfindende Versammlung des Verbandes. Pop & more wird bei diesem Konzert drei Stücke aus seinem letzten Programm singen: „Fly me to the moon“, „Mambo“ und „Parkplatzregen“.

Aber auch die Geselligkeit kam an diesem Wochenende nicht zu kurz. Evi Maier hatte wieder ein tolles Quiz zum Chor und seinen Sängerinnen und Sängern vorbereitet, außerdem musste auch der Geburtstag einer Sängerin gebührend gefeiert werden.

Am Sonntag konnten sich dann alle Teilnehmer erneut von der wunderbaren Akustik der Roggenburger Klosterkirche beeindrucken lassen. Dort sang Pop & more den Gospel „All night, all day“.

Begeistert und musikalisch gefestigt sind die Sängerinnen und Sänger am späten Sonntagnachmittag wieder in Laichingen angekommen und fiebern nun dem Konzert entgegen. Bis dahin wird es aber noch einiges zu üben, feilen und proben geben.