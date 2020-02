Laichinger Bogenschützen dominieren

Knapp ein Jahr ist es her, da legte das Liga-Team des BS Laichinger Alb (BSLA), bestehend aus Dario Grosz, Nils Köhler und Maria Sattler mit dem Sieg des Relegationsturniers den Grundstein für den Aufstieg in die Landesliga Süd Recurve. Es war ein gemeinschaftliches Erfolgserlebnis, welches die drei Recurveschützen anspornte. So wollte man dann auch mit dem Klassenerhalt beweisen, dass man zurecht aufgestiegen war und mit den anderen Mannschaften mithalten konnte. Doch nicht nur gute Ergebnisse waren hierfür gefragt, sondern auch Ausdauer. Denn es lagen nun vier, anstelle der bisherigen zwei, Wettkampftage mit jeweils sieben Matches vor den Schützen.

Das Besondere am Ligamodus ist, dass es ähnlich wie beim Staffellauf nicht nur auf die Einzelleistung ankommt, sondern auch auf ein optimales Zusammenspiel des Teams. Die Matches werden nämlich im Satzsystem ausgetragen, wobei die drei Schützen pro Satz nacheinander je zwei Pfeile auf je zwei Auflagen schießen. Für die insgesamt sechs Pfeile je Satz stehen 120 Sekunden zur Verfügung. Das entspricht gerade einmal der Hälfte der Zeit, welche ein Schütze im Einzelwettbewerb für sechs Pfeile hat. Neben voller Konzentration auf den eigenen Schussablauf ist deshalb gutes Timing von den Schützen gefragt. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist die Fähigkeit sich auch nach einem nicht zufriedenstellendem Schussergebnis oder einem Satzverlust sofort wieder fokussieren zu können.

Dass das Liga-Team des BSLA dazu in der Lage ist, konnte es gleich zum Auftakt des ersten Wettkampftages der Landesliga Süd Recurve 2019/2020 unter Beweis stellen. Im ersten Match traten sie gegen die SGes Bempflingen an. Mit 56 von 60 möglichen Ringen sicherten sich die drei Laichinger Recurveschützen dabei den ersten Satz, verloren aber die folgenden beiden Sätze. Nachdem sie den vierten Satz wieder für sich entscheiden konnten, trennten sich beide Teams schließlich mit einem 5:5 Unentschieden. Doch es sollte an diesem Tag der einzige Matchpunkt sein, den die Laichinger abgaben. In den restlichen sechs Begegnungen dominierten sie klar und sicherten sich so zu ihrer eigenen Überraschung die Tabellenspitze.

Auch am zweiten und dritten Wettkampftag dominierte das Liga-Team des BSLA jeweils in sechs von sieben Matches. Allein die Mannschaft der SGes Bempflingen schaffte es an beiden Wettkampftagen den dreien zwei Matchpunkte streitig zu machen. So hatten sie ihre überraschende Tabellenführung kontinuierlich ausgebaut und das ursprüngliche Ziel des Klassenerhaltes war vorzeitig gesichert. Vor dem vierten und letzten Wettkampftag hatten die drei ehrgeizigen Bogenschützen daher ein neues Ziel ins Auge gefasst: den Saisonsieg und damit den Durchmarsch in die Württembergliga.

Wie sich das Team anhand der Tabelle bereits im Vorfeld ausgerechnet hatte, konnte es mit drei Siegen den Aufstieg besiegeln. Tatsächlich konnten sie die ersten drei Begegnungen am vierten Wettkampftag souverän für sich entscheiden, so dass bereits zur Pause feststand, der Aufstieg in die Württembergliga ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Deutlich entspannt gingen die drei Bogenschützen des BSLA daher in die zweite Runde, wo sie sich zunächst der Mannschaft des BS Nürtingen geschlagen geben mussten, die an diesem Tag hervorragend schoss. Aber wie schon an den vorherigen drei Wettkampftagen behielten die drei Laichinger die Nerven und gewannen die verbleibenden beiden Matches und damit erneut sechs von sieben Begegnungen.

Zum Saisonende konnte die drei Bogenschützen schließlich rekordverdächtige 120 Satzpunkte bei 49:7 Matchpunkten vorweisen und hatten damit alle Erwartungen und Ziele weit übertroffen.