Laichinger Bähnle: Viel belächelt und doch erfolgreich

Die Geschichte der Laichinger Eisenbahn will Heinz Surek am Mittwoch, 29. Juni, um 19.30 Uhr in vorwiegend heiterer Form mit vielen Bildern auf der Leinwand aufzeigen. Der Vortrag findet im großen Saal des Gasthofes zum Rössle statt.

Nachdem das ehemalige Laichinger Bahnhofsgebäude dem Erdboden gleichgemacht wurde und die letzten Reste, die an den alten Bahnhof erinnerten, beseitigt worden sind, um Platz für moderne Neubauten zu machen, möchte der Geschichtsverein Laichinger Alb noch einmal an 84 Jahre Laichinger Eisenbahngeschichte erinnern. Diese waren, vielen Widrigkeiten zum Trotz, dennoch eine Erfolgsgeschichte, heißt es in einem Bericht des Vereins.

So ist es vor allem dieser Schmalspurbahn zu verdanken, dass der verspätete Industriestandort Laichingen doch noch den Anschluss an das Industriezeitalter gefunden hat, und somit gehört das Laichinger Bähnle unverrückbar zur Eisenbahn- und Industriegeschichte Württembergs.

In Sureks Vortrag wird der ehemalige Dampfzug auf allen Streckenteilen der 19 Kilometer langen Bahntrasse zu sehen sein. Vorgestellt werden auch die einzelnen Dampflokomotiven, Triebwagen, Waggons, Güterwagen, die technischen Einrichtungen und vieles mehr. Über heitere und weniger heitere Ereignisse und Vorkommnisse wird ebenfalls berichtet, und immer wieder werden nette Anekdoten um das Bähnle eingestreut. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende für die Vereinsarbeit würde man sich beim Geschichtsverein aber freuen.