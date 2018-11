Laichinger Architekten bekommen Preis für sparsames Haus

Der erstmals ausgeschriebene EVO-Architektenpreis ging an drei Gewinner, die laut Mitteilung mit „energetisch optimierten Gebäude herausragten“: an Bucher Hüttinger Architektur in Betzenstein, das Architekturbüro Klärle (Bad Mergentheim) sowie an die Laichinger Architekten Ott.

Im Stadthaus Ulm fanden sich Teilnehmer, Jury-Mitglieder und weitere Fachleute zur Preisverleihung ein. Markus J. Schmidt, Leiter der EVO-Gruppe (Sitz in Mietingen, Kreis Biberach), lobte die Qualität der 15 Einreichungen für den EVO-Architektenpreis 2018. EVO ist ein Heizspezialist. Laut eigener Auskunft will die Firma mit dem Preis ein „Zeichen für die Wärme- und Energiewende“ setzen. Jonas Pürckhauer aus der Geschäftsleitung der IHK Ulm unterstrich, „wie wichtig die enge Zusammenarbeit aller Akteure im Markt für das Gelingen der Energiewende ist“.

In der Kategorie „Innovativer Entwurf“ wurde das Laichinger Architekturbüro ausgezeichnet, welches seinen Neubau in Laichingen eingereicht hatte. „Ein schlanker Baukörper, der sich durch seine scharfkantige Silhouette von der Umgebung abgrenzt“, hieß es. Das Haus erweise sich dank Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher und Wärmepumpe als Plus-Energiehaus.