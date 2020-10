Laichinger Albverein erwandert sich den Löwenpfad

Wandern ist nicht erst seit Corona wieder mit eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Besonders auf der Schwäbischen Alb gibt es viele Wanderbegeisterte, die sich in den Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins zusammenfinden. So auch in Laichingen. Erst jüngst haben sich die Laichinger eine schöne Strecke erwandert.

Die Ortsgruppe Laichingen des Schwäbischen Albvereins ist am Sonntag den Löwenpfad „Weitblick-Tour“ gewandert. Bei anfangs recht frischen Temperaturen ging es von Geislingen durch das Längental auf die Albhochfläche zur Kuchalb, die nach zwei Stunden Gehzeit erreicht wurde. Am Aussichtspunkt „Maierhalde“ war es Zeit für eine Vesperpause und wo die Wanderer gleichzeitig die gute Aussicht genießen durften. Danach führte die Wanderung weiter zum Aussichtspunkt „Hohenstein“, wo es dann leicht zu regnen begann. Dies hatte jedoch keine Auswirkung auf die gute Stimmung der Wandergruppe.

Anschließend wurde auf dem kilometerlangen Naturpfad zum Aussichtspunkt „Kuhfelsen“ gewandert. Von dort hatte man bereits einen guten Blick über Geislingen und das untere Filstal. Danach erfolgte der Abstieg von der Albhochfläche im schönen Herbstwald und auf einem wunderschönen schmalen Pfad in schöner Hanglage mit toller Sicht nach Geislingen und ins Filstal ging es zurück zum Ausgangspunkt.

Nach fast fünf Stunden Wanderzeit erfolgte die gemütliche Schlusseinkehr in Türkheim.