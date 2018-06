Laichinger Alb gibt im Ruhrgebiet den Ton an

Der Ort Wetter im Ruhrgebiet war am Wochenende Schauplatz des 4. Wertungslaufs der Mountainbike-Nachwuchsbundesliga. Der Wettbewerb war gleichzeitig Teil des 3-Länder-Cups Belgien/Holland/Deutschland, so dass neben den deutschen Top-Fahrern auch die Elite aus Belgien und Holland am Start war. Sieben Sportler der Laichinger Alb drückten mit sechs Podestplatzierungen diesem Elitefeld ihren Stempel auf.

Am Samstag wurde ein Downhill-Slalom mit zwei Wertungsläufen durchgeführt, am Sonntag folgte ein Cross-Country-Rennen. Der veranstaltende Verein hatte für beide Rennen sehr abwechslungsreiche und fordernde Strecken in die Hügel entlang der Ruhr gezaubert.

Durch die lange Trockenheit zeigte sich die Slalomstrecke sandig. Dies erforderte von den Sportlern ein Dosieren zwischen aggressiver und gefühlvoller Fahrweise. Diesen Spagat bekamen die beiden Fahrerinnen vom Ski-Biketeam TSV Laichingen am besten hin. Kaya Pfau konnte beide Wertungsläufe bei der Altersklasse U17 gewinnen. Antonia Weeger (U15) schaffte sogar die Kursbestzeit über alle weiblichen Altersklassen und gewann damit ihre Altersklasse souverän. Bei den U17 weiblich verfehlte die Zainingerin Alexa Fuchs (SV Reudern) das Podest als Vierte nur knapp.

Bei den Jungs kam der Böhringer Anton Schweizer (U15) als Sechster von 71 Starten am besten mit der Strecke zurecht. Die beiden Laichinger Jonathan Frasch und Fabian Buck (beide U15) waren mit ihren Platzierungen (13. und 23.) im engen Feld sehr zufrieden.

Am Sonntag ging es auf einen 5 km-Rundkurs mit mehreren steilen und langen Anstiegen und schnellen und teils technischen Abfahrten. Ein nächtlicher Regenguss hatte den Staub aus der Strecke genommen. Dafür waren einige Passagen rutschiger.

Das erste Rennen bestritten die U15-Jungs. Eine heikle Situation ist immer der Start, wenn 70 Rennfahrer gleichzeitig starten. Nach 300 Metern gab es eine 180-Grad-Kurve. Hier galt es, vorne im Feld zu sein, um Stürzen aus dem Weg zu gehen. Anton Schweizer ging als Vierter in diese Kurve gefolgt von Jonathan Frasch. Fabian Buck erwischte einen schlechten Start und kam im Mittelfeld um diese Kurve. Jonathan Frasch (Ski-Biketeam TSV Laichingen) etablierte sich im weiteren Verlauf in den Top 10 und finishte als hervorragender Sechster. Anton Schweizer konnte die gute Startposition nicht ganz halten und wurde am Ende 20. Fabian Buck (Ski-Biketeam TSV Laichingen) kämpfte sich kontinuierlich nach vorne und war am Ende mit dem 25. Platz sehr zufrieden.

Die Laichinger Mountainbiker hatten über die Pfingstferien noch Mal einen intensiven Trainingsblock absolviert, was sich in dem langen Rennen nun auszahlte. Frasch und Buck gehören noch dem jüngeren Jahrgang an, was ihre Leistung umso mehr unterstreicht.

Das Rennen der Mädchen (U17) gestaltete sich hoch spannend. Unter den 30 Starterinnen gehörte Kaya Pfau und Alexa Fuchs zu den Favoritinnen. Kaya Pfau vom Ski-Biketeam und Ellen Sansonnens (Warmbronn) setzen sich an die Spitze des Feldes und machten Tempo. Alexa Fuchs (Schülerin am ASG Laichingen) hatte zuerst eine Lücke zu dem Führungsduo, konnte dann aber Mitte der ersten Runde auf das Führungsduo aufschließen. Dieses Führungstrio bestimmte die weiteren zwei Runden. Die Lücke zu den Verfolgern wurde immer größer. Kaya hielt das Tempo konstant hoch, wodurch Alexa immer wieder etwas den Anschluss verlor, um sich dann wieder zurückzukämpfen. Ellen Sansonnens ließ sich dagegen nie abschütteln und setzte Kaya unter Druck. Bei drückender Schwüle (27°C) rutschte Kaya in einer technischen Passage kurz weg und musste dadurch einen steilen Anstieg, im Stile einer Cyclocross-Fahrerin, hochrennen. Ellen und Alexa nutzten den Fehler und gingen an Kaya vorbei. Kaya konnte die dadurch entstandene Lücke nicht mehr schließen und kam nach 57 Minuten als Dritte ins Ziel. Der Sieg ging an Ellen Sansonnens, die sich am vorletzten Anstieg auch von Alexa Fuchs lösen konnte.

Das U15-Rennen der Mädchen dominierte Antonia Weeger vom Start weg. Sie fuhr zu Beginn die gleichen Rundenzeiten wie die U17-Siegerinnen, hatte aber eine Runde weniger zu fahren. Nach 38 Minuten siegte sie mit zwei Minuten Vorsprung auf Bibi Verzijl (NED) und Jade Hilven (BEL). Beim Frauenrennen erkämpfte sich Nina Küderle (Böhringen) einen hervorragenden zweiten Platz.