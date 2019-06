Laichinger übergibt Präsidenten-Kette

Zu Beginn des neuen rotarischen Jahres im Juli hat Präsident Ralf Schiffbauer (re.), unter anderem Vorstandsvorsitzender der Volksbank Laichinger Alb, die Amtskette an Manfred Roos (li.), früher Schulleiter an der Gewerblichen Schule Geislingen, übergeben.

Präsident Roos hat laut Mitteilung des Rotary Clubs Geislingen-Laichingen für seine Amtszeit das aktuelle Motto „Rotary verbindet die Welt“ von Rotary International aufgegriffen. Er sieht Rotary als Vereinigung von Männern und Frauen, die sich auf der Basis von Freundschaft für eine breite Vielfalt von Menschen in aller Welt einsetzen und Verbindung herstellen zu Menschen, „die unsere Hilfe brauchen“. Abgeleitet daraus werde er versuchen, in seinem Präsidentenjahr die „Dienstleister in Stadt und Land“ mit ihren menschenverbindenden Tätigkeiten zu Vorträgen im Rotary Club zu bitten.

Neben dem weltweiten Projekt „Kampf gegen die Kinderlähmung“ setzt sich Roos für die Aktion „Berufliche Bildung für Nigeria“ ein. Nigerianische Priester erlernen im Landkreis Göppingen in einer handwerklichen Aus- und Weiterbildung fachliche Kenntnisse und handwerkliche Fertigkeiten. Diese bringen sie beim Aufbau von Berufsschulen in Nigeria ein und bilden Jugendliche aus. Präsident Roos rief dazu auf, angesichts des gesellschaftlichen Wandels neue Überlegungen zur Gestaltung des Clublebens zu diskutieren. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarclubs in Göppingen und Münsingen soll gestärkt werden. Beim Freundschaftstreffen mit dem Schweizer Partnerclub soll an der Gewerblichen Schule in Göppingen das Konzept Wirtschaft 4.0 vorgestellt werden, das eine Ausbildung im Bereich Automatisierungs- und Fertigungssysteme sowie Energieeffizienz nach aktuellem Industriestandard ermöglicht.

Der Jahresausflug werde an den Rhein führen und verspricht „eine Begegnung mit Hildegard von Bingen, der Flusslandschaft und dem Wein“.