Laichinger über die Revolte der 68er: „Dia sollet äbbes schaffa“

Heinz Ehlen war in den 60er- und 70er-Jahren Leiter des Studentensekretariats der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Unsere Mitarbeiterin Gabriele Reulen-Surek hat 1968 in Tübingen studiert. In einem Gespräch mit Ehlen, der in den 90er-Jahren nach seiner Pensionierung auf die Alb gezogen ist, konnte sie etliche Ereignisse der Studentenbewegung aus der Perspektive eines ehemaligen Universitätsmitarbeiters Revue passieren lassen.

Herr Ehlen, unsere Bekanntschaft ist eine sehr junge. Sie kamen neulich bei einem Vortrag, den ich gehalten habe, auf mich zu und meinten, wir kennen uns.

Oh ja, ich habe Ihnen gesagt, dass ich 1968 im Studentensekretariat der Universität Tübingen gearbeitet habe und Sie deshalb zwangsläufig wegen Ihrer Immatrikulation und den Rückmeldungen für das jeweilige Semester bei mir gewesen sein müssten.

Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit der Studentenbewegung?

Was mir am besten in Erinnerung geblieben ist, das ist die letzte Grundordnungsversammlung im Botanischen Institut im Jahr 1969.

Worum ging es da?

Das 1968 verabschiedete Hochschulgesetz schrieb zwingend vor, dass die Hochschulen in Baden-Württemberg binnen eines Jahres eine Grundordnung verabschiedeten. In Tübingen wie in anderen Städten wurden die entsprechenden Versammlungen gestört, weil die Studenten zu wenig beteiligt und zu stark reglementiert wurden.

Was war das Besondere an dieser letzten Grundordnungsversammlung?

Diese Versammlung wurde intern auf 18 Uhr angesetzt. Man wollte keine Studenten dabei haben. Die Studenten waren aber schon 15 Minuten vorher am Eingang versammelt. Die Professoren jedoch kamen mit dem akademischen Viertel oder sogar später, also gegen 18.15 Uhr. Die Aufgabe von uns dorthin bestellten Universitätsmitarbeitern bestand darin, den Professoren ungehinderten Zugang zu verschaffen, aber die Studenten draußen zu halten. Das war in diesem Gedränge eine schwierige Aufgabe. Inzwischen war auch die Polizei eingetroffen. Die Polizisten waren teilweise verärgert über diesen Sondereinsatz, aber es gab gute Gespräche zwischen uns Universitätsangestellten und den Polizisten. Wir haben den Polizisten erklärt, warum die Studenten so protestieren. Es ging um ihre Mitbestimmungsrechte, und schließlich sollte auch der AStA aufgelöst werden.

Sie hatten demnach großes Verständnis für die Studenten?

Natürlich. Aber das war nicht bei allen Kollegen so. Manche schimpften auch über die Studenten. „Dia sollet äbbes schaffa, wia dia doherkommet, dia lebet jo von onsre Steuergelder“, und so weiter. Da musste ich mich mit meinen Kollegen innerhalb des Studentensekretariats ernsthaft auseinandersetzen. Anders war es bei den Hausmeistern. Die hatten natürlich einen direkteren Zugang zu den Studenten in den Instituten. Von denen hörte ich weniger solche Aussagen. Und die Studenten waren ja nicht wirklich schlimm. So wurde während der Aktion im Botanischen Institut eine Vereinbarung zwischen den Studenten des SDS und den anwesenden Mitarbeitern der Verwaltung ausgehandelt, in naher Zeit ein Fußballspiel auszutragen, und das fand auch bald statt. Ich selber wurde kurze Zeit darauf zur Politischen Abteilung der Polizei vorgeladen und gefragt, ob ich bei der Aktion verletzt worden sei und Strafanzeige gegen Studenten stellen wolle. Blaue Flecken waren ja bei diesem Gerangel unvermeidlich, aber von keiner Seite in böser Absicht, das sagte ich dem Beamten. Und ich fügte hinzu, wenn ich Strafanzeige erstatten würde, dann eher gegen die Professoren, deren spätes Erscheinen wie eine Provokation gewirkt habe. Allen sei ja bewusst gewesen, dass Studenten sich aus Protest versammeln würden.

Sie haben vorhin die Vorladung zur Polizei erwähnt. Haben Sie mitbekommen, dass politisch aktive Studenten besonders beobachtet wurden?

Das ist ein heikles Thema. Es wurde Ende der 70er-Jahre bekannt und von der Presse damals aufgegriffen, dass in der Universität bestimmte Listen und Vermerke geführt werden sollten.

Gab es oft Polizei-Einsätze?

Wir, allen voran der berühmte Oberpedell Rudolf Günther, versuchten immer wieder, zur Deeskalation beizutragen und die Anwesenheit der Polizei in der Universität zu vermeiden. Oft ließ sich ja mit ein paar ruhigen Worten auf die Studenten einwirken, denn die meisten waren gutmütig. So überredete Rudolf Günther Studenten, welche das Rektorat besetzen wollten, doch bitte heimzugehen. Wenn sie dablieben, müsse auch er dableiben. Aber eigentlich müsse er doch auf seiner Wiese Heu machen, damit seine Hasen etwas zum Fressen bekämen. Und die Studenten zogen tatsächlich ab!

An welche weiteren Aktionen erinnern Sie sich?

1974 wurden „Ersatzgelder“ für Studenten der Naturwissenschaften erhoben. In Fächern, in denen Experimente notwendig waren, sollten sie die Materialkosten tragen. Wer das nicht bezahlen wollte, erhielt kein Stipendium mehr. Als Gegenwehr riefen die Studenten zu einem Rückmeldungsboykott auf. An dem nahmen etliche Tausend Studenten teil. Es gab ein Hin und Her. Die streikenden Studenten hatten ihre Rückmeldeunterlagen auf einer Treuhandstelle abgegeben, um sie jederzeit abrufen zu können. Im Zusammenhang damit gab es wieder Polizei an der Uni. Aber letztendlich setzten sich die Ersatzgelder nicht durch.

Wie hat sich ihre direkte Erfahrung mit der Studentenbewegung auf ihre Haltung ausgewirkt?

Ich war ja ein „untertäniger“ Bürger, treu und brav. Das hatte ich von Jugend auf so gehört, auch in kirchlichen Kreisen... die Obrigkeit sei die richtungsweisende Instanz, wurde uns immer wieder gesagt. Das Verhalten der Professoren im Konflikt mit den Studenten hat mich zum Nachdenken gebracht. Viele Professoren verhielten sich arrogant, und die Forderungen der Studenten nach mehr Mitbestimmung waren ja berechtigt. Mein großes Vorbild war und ist der damalige Oberpedell Rudolf Günther, mit dem mich auch eine Freundschaft verband. Sogar Professor Walter Jens hat ihm sein Buch über die 500-jährige Geschichte der Uni Tübingen gewidmet, wo er Witz, List und Sachverstand des Pedellen lobt. Auch waren er und Professor Hans Küng, wie auch andere Professoren bei der Beerdigung des viel zu früh verstorbenen Rudolf Günther anwesend.

Sie nehmen also ein positives Bild der Studenten mit?

Nun ja, die Jahre 1968/1969 waren die interessantesten. Die Aktionen in den 70er Jahren hatten in meinen Augen nicht mehr das Niveau der „Achtundsechziger“. Aber verstanden habe ich alle.

Mehr entdecken: Wie eine Laichingerin die Revolte der 68er erlebte