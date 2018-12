Laichingens größter Gönner schüttet abermals 15 000 Euro aus

Die Annahme einer besonderen Spende durfte der Laichinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres am Montag beschließen. Mit einem Betrag in Höhe von 15 000 Euro hat Prof. Dr. Siegfried Häberle seinen Häberle-Fonds „erneut sehr großzügig aufgestockt“, so die Stadt Laichingen in einer Mitteilung. Im nächsten Jahr könne diese einzigartige Einrichtung zudem ihr 20-jähriges Jubiläum feiern.

Knapp eine Viertel-Million Euro wurden im Fonds seit seiner Gründung im Jahr 1999 bereitgestellt und damit viele Projekte in den Laichinger Schulen, Kindergärten und in der Stadtbücherei ermöglicht. Wichtiger Förderschwerpunkt ist die Unterstützung von Kindern aus sozial schwachen Familien. Ausflüge, Klassenfahrten oder Anschaffungen von Schulausstattungen macht der Fonds möglich, wenn die finanziellen Mittel in den Familien dafür nicht ausreichen.

Im Jahr 2018 nahm eben diese Förderung einen großen Teil der Mittelverwendung ein. Im Albert-Schweitzer-Gymnasium wurden das Unterstufen-Musical, die Fahrt des Schulorchesters nach Unikov und ein Projekttag „Soziales Lernen“ unterstützt. In der Anne-Frank-Realschule kann Dank eines finanziellen Beitrags erneut das Projekt „WortUhr“ angeboten werden. Für beide Schulen übernahm der Fonds die Kosten für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an einem Streitschlichterkongress in Bad Boll. Die Laichinger Stadtbücherei freute sich über einen großzügigen Zuschuss für die Lesetage 2018, die Kostenübernahme für das Munzinger-Archiv und die Möblierung für eine Leseecke im Außenbereich, die im nächsten Frühling zum Lesen im Freien einlädt.

Der Laichinger Wirtschaftsexperte Prof. Dr. Siegfried Häberle hat selbst als Schüler eine besondere Förderung von der Stadt erhalten, die ihm eine hervorragende schulische Ausbildung und berufliche Karriere ermöglichte. Mit der Einrichtung des Fonds zeigt er sich für das damals erhaltene Schulgeld mehr als erkenntlich.

Im Namen aller Empfänger dieser Mittel bedankt sich Bürgermeister Kaufmann bei Prof. Dr. Häberle. „Es ist mir eine ganz besondere Freude, diesen Fonds zu verwalten und damit so viel Gutes tun zu können.“ Durch die Aufstockung sind auch im kommenden Jahr wieder Förderungen möglich. Bürgermeister Kaufmann und Prof. Dr. Häberle freuen sich über eine entsprechende Inanspruchnahme. Selbstverständlich werde bei den sozialen Förderungen sowohl der Datenschutz als auch die Verschwiegenheit gewahrt.