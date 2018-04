Laichingen will Siegesserie fortsetzen

Die SG Nellingen kann in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga B Alb nur noch kleine Brötchen backen und kämpft gegen den SC Lehr am Sonntag als erstes um Wiedergutmachung. Der TSV Laichingen will im Derby gegen den SV Suppingen weiter voranschreiten. Feldstetten muss nach Weidenstetten, die SGM Machtolsheim/Merklingen II empfängt den SV Ballendorf.

Nach den Spielen unter Woche musste die SG Nellingen in der Fußball-Kreisliga B Alb weiterhin mitansehen, wie die Konkurrenz in der Tabelle kräftig punktete. Allein der 1:0-Sieg des SV Ballendorf in Lehr bedeutete einen Rückstand von acht Punkten auf Rang zwei. Nach aber selbst nur sechs Punkten aus den vergangenen fünf Spielen müssen die Nellinger sowieso nur auf sich selbst schauen und das Heimspiel am Sonntag gegen den SC Lehr endlich wieder positiv für sich gestalten.

Befreiungsschlag gelungen

Für die SGM Machtosheim/Merklingen II gab es am vergangenen Sonntag zwar den lang ersehnten Befreiungsschlag, der am Donnerstag aber schnell wieder zunichte gemacht wurde. 2:3 hieß am Ende gegen den SV Göttingen, gegen den die SGM aber wieder auf etlichen Positionen umstellen musste. Am Sonntag befindet sich die SGM wieder in der absoluten Außenseiterrolle, wenn sie den Tabellenzweiten vom SV Ballendorf zu Gast hat.

Die gleiche Position nimmt auch der SV Feldstetten in seiner Partie am Sonntag (15 Uhr) ein. Dann muss er bei der derzeitigen Torfabrik der Fußball-Kreisliga B Alb aus Weidenstetten antreten. Die Weidenstetter netzten am Donnerstag auch gegen den SV Suppingen vier Mal ein, gegen den Stürmer Lous Heinrich, Sohn vom Weidenstetter Trainer Rudolf Heinrich, den nächsten Dreierpack schnürte. Defensiv müssen die Feldstetter ganz anders auftreten als bei der Niederlage gegen den TSV Laichingen.

Dritter Sieg im vierten Spiel

Die Laichinger feierten den dritten Sieg im vierten Spiel in Folge und wollen für in der Endphase der Saison nicht nachgeben. „Jetzt sieht es wieder freundlicher aus“, sagt Pascal Zuber vom Trainerteam des TSV Laichingen. „Wir haben noch viele Gegner, die wir schlagen können und da möchten wir auch weitermachen“, sagt Zuber vor dem Gastspiel beim SV Suppingen.

Die Suppinger selbst sind weiterhin glücklos in dieser Runde. In Weidenstetten gab es beim 2:4 am Donnerstag die nächste Niederlage, bei der der SVS spielerisch mithalten konnte, aber im Gegensatz zu seinem Kontrahenten im Abschluss wieder zu ungefährlich war. Pleitenserie hin oder her: Punkte im Derby würden vielleicht wieder mehr zählen, als die Niederlagenserie in den vergangenen Wochen.